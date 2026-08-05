Son Mühür- Türk televizyonlarının en çok seyredilen dizilerinden birinde canlandırdığı Behzat Ç. karakteriyle hafızlara yerleşen Erdal Beşikçioğlu'nun siyasi kariyeri zorlu bir süreçten geçiyor.

31 Mart sürecinden Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetiminin Ankara'nın Etimesgut ilçesi için aday gösterdiği Beşikçioğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı.

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyonun detaylarını gündeme getiren gazeteci Fatih Selek, yaşananları, ''Etimesgut Belediyesi, film fırıldak belediyesi olmuş'' sözleriyle özetliyor.

''CHP Hatay'da Haluk Levent'i aday göstermek istemişti ama neyse ki adam kabul etmedi. Ancak Erdal Beşikçioğlu teklifi kabul etti ve Ankara Etimesgut'ta seçildi'' hatırlatmasında bulunan Selek,

''Önceki gün de görevinden alındı. Belediyeye yönelik hazırlanan yolsuzluk soruşturmasındaki ifade tutanaklarını okudum. Etimesgut Belediyesi bildiğiniz film fırıldak belediyesine dönmüş'' diyerek ayrıntıları paylaştı.

Hababam Sınıf kadar masum değil...



''Belediye başkanının danışmanı, Erdal Beşikçioğlu'nun çekmecesinden CV'leri değiştirmiş. Hababam Sınıfı filminde olduğu gibi. Ama elbette iş bu kez o kadar masum değil'' diyen Fatih Selek,

''Danışman, başkanı kandırıp işe yerleştirdiği kişilerden 500 bin lira işe yerleştirme parası almış.

Bir inşaat projesiyle ilgili imar planı değişikliği için 180 milyon lira rüşvet istenmiş. Erdal Beşikçioğlu olayı CİMER'e yapılan başvuru sayesinde öğrenilmiş. 486 liralık yemek fişi, 284 bin lira diye gösterilip belediyeden tahsil edilmiş. 284 bin lira nere, 486 lira nere. Piyasada fiyatı 700-800 lira olan etler 3 bin lira gösterilmeye çalışılmış. Bir kişi engelli vatandaşların akülü sandalyelerinin tamir edildiğine dair düzmece belgeyle belediyeden para tırtıklamış.

Belediye başkan yardımcısı çevresindekilere, ''Beş sene buradayız. Yiyebildiğiniz kadar yiyin'' diye bir şeyler söylemiş.

Bunları kendileri de itiraf ediyor.

Har vurup harman savurmuş...



Ofisi dahi bulunmayan fason bir firmaya ihale verilmiş. Sonra muhtemel bir denetimde foyamız ortaya çıkar denilerek gidilmiş ve bir bina bulunmuş, tabela hazırlanmış, fotoğrafı çekilerek adres gösterilmiş'' bilgisini paylaştı.

''Peki bunlar olurken başkan Beşikçioğlu neredeymiş?'' sorusunu gündeme getiren Selek,

''Nerede olacak setteymiş. Bildiğini setteymiş.

İtirafçılar öyle diyor, belediye başkanı belediyeye gelmiyordu diye. Bunun yerine İstanbul'dan transfer edilen Mutlu Kerimoğlu'nu görevlendirmiş. O da har vurup harman savurmuş. Belediye başkanı tiyatro ve film peşindeyken asıl film ve tiyatro belediyede dönmüş.

Behzat Ç. komiseri ayakta uyutmuşlar, ayakta!

Namı diğer Behzat Ç. bu kadar iddianın arkasından cezaevinden çıkar mı? Bilmiyorum. Ama çıkarsa, bir gün bu yaşananları filme çekmeli. Adı da ''Film fırıldak belediyesi'' falan olabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

