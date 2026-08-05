Son Mühür- Siyasi tansiyonun bir an bile düşmediği Üsküdar Belediyesi'nde sandıklar açıldı, yeni başkanvekili belirlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasıyla boşalan makam için sabah saat 08.00’de başlayan gerilimli maraton nihayete erdi. CHP ile AK Parti gruplarının karşı karşıya geldiği oylamada zafer CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya’nın oldu.

Üsküdar Belediyesi’nde sabah saat 08.00’de başlayan oy verme süreci sona erdi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından toplanan belediye meclisi, yeni başkanvekilini seçti. CHP ve AK Parti adaylarının yarıştığı seçimi CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı.Süreç baştan sona hareketli geçti.

İtirazlar nedeniyle oylama uzadı

Seçime CHP 27, AK Parti ve MHP grubu ise toplam 17 meclis üyesiyle katıldı. CHP sandığa Sibel Tan Çetinkaya ile gitti. AK Parti’nin adayı ise Dündar Ziya Gültekin oldu.

Oylamanın dördüncü turunda meclis salonunda itirazlar yükseldi. Sayım sırasında Çetinkaya’nın 9, Gültekin’in ise 11 oyuna itiraz edildi. Tasnif komisyonu, itiraz edilen oyları tek tek inceleyerek karara bağladı. İncelemenin ardından kesin sonuçlar açıklandı.

22 CHP, 18 AK Parti oy aldı

İtirazların değerlendirilmesiyle birlikte son oy sayıları netleşti. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkanvekili seçildi. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte belediyedeki yönetim CHP’de kaldı.

