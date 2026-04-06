Yalçın Küçük'ün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumduğu öğrenilirken, cenaze töreni için oğlu Ömer'in beklenmekte olduğu açıklandı. Cenaze programına ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Peki Yalçın Küçük kimdir, neden öldü ve cenazesi ne zaman?

Yalçın Küçük neden öldü?

Yalçın Küçük, uzun zamandır süren sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi. Son dönemde demans teşhisiyle tedavi gören Küçük, sağlık sorunları nedeniyle kamuoyu önünde görünmüyor ve kimseyle görüşmüyordu. Ankara'daki evinde tedavisi sürdürülen 87 yaşındaki akademisyen, bugün hayata veda etti.

Yalçın Küçük kimdir?

1 Temmuz 1938'de Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen Yalçın Küçük, baba tarafından Türkmen, anne tarafından Kafkasyalı bir aileye mensup. Kabataş Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1960 yılında birincilikle bitirdi. 27 Mayıs sürecinde öğrenci hareketlerinde aktif rol alan Küçük, mezuniyetinin ardından Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı.

1966'da ODTÜ'de akademik kariyerine adım atan Küçük, 1971'de doçent unvanı aldı. Ancak 12 Mart Muhtırası sonrasında üniversiteden uzaklaştırıldı. Kıbrıs Barış Harekâtı'na asteğmen olarak katılan Küçük, 1973-1976 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nin ekonomi servisinde görev yaptı.

Yalçın Küçük'ün siyasi mücadelesi ve yargılanma süreci

12 Eylül darbesinin ardından aydınların cuntaya karşı örgütlenmesinde büyük çaba gösteren Küçük, Aziz Nesin ile birlikte Aydınlar Dilekçesi hareketini örgütledi. 1987'de profesör unvanını alan Küçük, Gazi Üniversitesi'nde dersler verdi ve 1993'te emekli oldu. 1990'lı yıllarda Fransa'ya giden Küçük, daha sonra Bekaa Vadisi'nde gerçekleştirdiği görüşmeleri kitaplaştırdı.

2000'li yıllardan itibaren Türkiye'nin yakın tarihine yönelik araştırmalarıyla gündeme gelen Küçük, Ergenekon davası kapsamında 2009'da tutuklandı. Ardından Odatv davasında yargılanan Küçük, 2017'de beraat etti. Uzun yıllar Odatv'de yazarlık yapan Yalçın Küçük, Türk düşünce dünyasının en tartışmalı ve üretken kalemlerinden biri olarak hafızalarda yerini koruyacak.