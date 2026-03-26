Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in köklü spor kültürüne sahip ilçesi Buca, uluslararası arenada gurur verici bir temsiliyete imza atmaya hazırlanıyor. Buca Belediyesi Veteran Hentbol Takımı, 26-29 Mart tarihleri arasında Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da gerçekleştirilecek olan Saraybosna Hentbol Veteran Avrupa Şampiyonası'nda ter dökmek üzere şehirden ayrıldı. Buca’nın spor mirasını sınır ötesine taşıyacak olan kafile, zorlu turnuvada şampiyonluk kupasını hedefliyor.

Dev organizasyon için geri sayım başladı

Turnuvanın en iddialı ekipleri arasında gösterilen Buca kafilesi, teknik heyet ve sporculardan oluşan toplam 23 kişilik bir kadroyla yola çıktı. Yarın başlayacak olan müsabakalar öncesi bugün Saraybosna’ya ulaşan ekip, hazırlık sürecini büyük bir titizlikle tamamladı. Takım kaptanı ve sorumlusu Sami Özbay ile tecrübeli antrenör Hüseyin Güzey yönetimindeki oyuncular, hem fiziksel hem de mental olarak turnuvaya odaklanmış durumda. Buca’nın adını Avrupa’nın spor haritasına yazdırmayı amaçlayan ekip, teknik kapasiteleri ve saha içi uyumlarıyla dikkat çekiyor.

Başkan Görkem Duman’dan tam destek: “Kalbimiz onlarla”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, şampiyona öncesi takıma olan güvenini dile getirerek sporun ve sporcunun her daim yanında olacaklarının altını çizdi. Başkan Duman, veteran takımın azminin genç nesillere büyük bir motivasyon kaynağı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Veteran Hentbol Takımımızın Saraybosna’da sergileyeceği performans, ilçemizin uluslararası tanıtımı açısından büyük bir önem taşıyor. Sporun yaşının olmadığını ve bir yaşam biçimi olduğunu kanıtlayan bu kıymetli kadronun, Kaptan Sami Özbay ve Antrenör Hüseyin Güzey önderliğinde büyük başarılara imza atacağına inancım tam. 23 kişilik bu dev kadronun her bir ferdine yürekten başarılar diliyorum; kalbimiz Bosna’da onlarla birlikte atacak."

Sahada centilmenlik ve başarı hedefleniyor

Buca’nın veteran sporcuları, Avrupa’nın dört bir yanından gelen güçlü rakiplerle sahada hem centilmence bir rekabet sergileyecek hem de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. Turnuva takvimi oldukça yoğun bir tempoda ilerleyecek. Ekibimiz, Cuma günü saat 10.00’da parkeye çıkarak turnuvanın açılış maçını gerçekleştirecek. Aynı gün içerisinde toplam 3 kritik müsabakada boy gösterecek olan temsilcimiz, Cumartesi günü oynayacağı son maçla grup aşamalarındaki iddiasını sürdürecek. Buca halkının dualarını ve desteğini arkasına alan takımın, madalya ile yurda dönmesi bekleniyor.