Daha önce yalnızca Güney Kore'de sunulan bu özellik, artık Türkiye dahil küresel pazarlarda Galaxy S26 sahiplerinin hizmetine sunuluyor. Böylece Samsung ve Apple cihazları arasında üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan kablosuz dosya transferi yapılabiliyor.

Android ile iPhone arasındaki dosya paylaşım duvarını yıkan bu adımın temelleri aslında geçtiğimiz yıl atılmıştı. Google, Quick Share ile AirDrop arasındaki entegrasyonu ilk olarak kendi Pixel 10 serisiyle hayata geçirmiş ve 2026'da bu altyapının çok daha geniş bir Android ekosistemine yayılacağını açıklamıştı. Samsung da bu sürece resmi olarak dahil olan en büyük üretici konumunda.

Galaxy S26 ile iPhone arasında dosya paylaşımı nasıl çalışıyor?

AirDrop desteği sayesinde Galaxy S26 kullanıcıları fotoğraf, video ve belge gibi dosyalarını iPhone ve Mac cihazlara herhangi bir ek uygulama yüklemeden saniyeler içinde aktarabiliyor. Sistem, Samsung'un yerleşik Quick Share altyapısı üzerinden çalışıyor ve karmaşık bağlantı adımlarını tamamen ortadan kaldırıyor.

Samsung Türkiye'den resmi açıklama geldi

Samsung Türkiye, özellikle günlük kullanımda hız ve pratiklik arayanlar için bu entegrasyonun büyük fark yaratacağını vurguladı. Şirketin açıklamasına göre Galaxy S26 yalnızca güçlü donanımıyla değil, hayatı kolaylaştıran akıllı özellikleriyle de kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Yapay zeka destekli yeteneklerin yanı sıra mobil cihazlarda ilk olan Gizlilik Ekranı (Privacy Display) teknolojisi de serinin öne çıkan yeniliklerinden biri.

AirDrop desteği diğer Samsung modellere de gelecek

Samsung, AirDrop entegrasyonunun şimdilik Galaxy S26 serisiyle sınırlı kaldığını ancak ilerleyen dönemde farklı modellere de genişletileceğini duyurdu. Hangi cihazların bu güncellemeyi alacağı henüz netleşmemiş olsa da şirketin Quick Share altyapısını kullanan geniş ürün yelpazesi göz önüne alındığında desteğin hızla yayılması bekleniyor.

Türkiye'de belirli modellerde güncelleme 25 Mart itibarıyla başladı. Galaxy S26 sahipleri cihazlarının yazılımını güncelleyerek bu özelliği hemen kullanmaya başlayabiliyor.

Bu gelişme, yıllardır Android ve iOS ekosistemi arasında en çok şikayet edilen konulardan biri olan dosya transferi sorununa kalıcı bir çözüm sunuyor. Özellikle hem iPhone hem de Samsung kullanan ailelerde ve iş ortamlarında bu entegrasyon günlük kullanımı ciddi ölçüde kolaylaştıracak gibi görünüyor. Google'ın başlattığı bu açılımın Samsung gibi büyük bir üretici tarafından benimsenmesi, diğer Android markalarının da yakın zamanda benzer adımlar atmasının önünü açıyor.