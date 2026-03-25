Şirketin açıkladığı rakamlar, Xiaomi'nin artık yalnızca bir telefon üreticisi olmadığını net biçimde gösteriyor. Elektrikli araçlardan yapay zekaya, IoT cihazlarından Ar-Ge yatırımlarına kadar her alanda büyüyen şirket, 2026 için çok daha iddialı hedefler belirlemiş durumda.

Elektrikli araçta büyüme durmuyor

Xiaomi, 2025 yılında toplam 411.082 elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 200'ü aşan bir artışa karşılık geliyor. Aralık 2025, 50.212 adetlik teslimatla şirketin en güçlü ayı olarak kayıtlara geçti. EV ve yapay zeka biriminin geliri 106,1 milyar yuana ulaşırken, bu segment ilk kez yaklaşık 900 milyon yuan net kar elde etti. Araç başına ortalama satış fiyatı da yüzde 7,1 artarak 251.171 yuana yükseldi.

YU7 SUV modeli, piyasaya çıkışının ilk altı ayında 150.000'den fazla satışa ulaşarak markanın en popüler aracı haline geldi. SU7 sedan ve performans odaklı SU7 Ultra da güçlü talep görmeye devam etti.

Akıllı telefon ve IoT tarafında da büyüme sürüyor

Xiaomi'nin temel iş kolu olan akıllı telefon ve AIoT segmenti de güçlü bir yıl geçirdi. Bu birim, 165 milyon adet sevkiyatla 351,2 milyar yuan gelir elde etti. Şirket, art arda beşinci yılda dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisi arasındaki yerini korudu. IoT ve yaşam tarzı ürünlerinden gelen gelir 123,2 milyar yuana ulaştı. Küresel aylık aktif kullanıcı sayısı ise 754 milyona çıktı.

2026 hedefleri ve Ar-Ge yatırımları

Xiaomi, 2026 yılı için otomotiv kolunda 550.000 araç teslimat hedefi belirledi. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde Ar-Ge'ye 200 milyar yuanın üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. 2025 sonunda rekor sayıda 25.457 Ar-Ge personeli istihdam eden Xiaomi, toplam Ar-Ge harcamalarını yüzde 7,8 artırarak 105,5 milyar yuana taşıdı. Sektör analistleri, şirketin bir sonraki adımının Avrupa Birliği pazarına açılmak olabileceğini değerlendiriyor.