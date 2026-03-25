OneDrive AI Restyle, fotoğraf düzenleme alışkanlıklarını kökten değiştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan doğrudan OneDrive içinden erişilebilen araç, fotoğraflardaki kişileri ve objeleri koruyarak yalnızca görsel tarzı yeniden yorumluyor. Ancak özelliğin kullanımı için ücretli bir abonelik şartı bulunuyor.

OneDrive AI Restyle nasıl çalışıyor?

AI Restyle, OneDrive'da kayıtlı herhangi bir fotoğrafı seçtikten sonra tek tuşla farklı stillere dönüştürmeye yarıyor. Kullanıcılar, düzenli olarak güncellenen hazır stil şablonlarından birini seçebildiği gibi, yazılı komutlar girerek kendi özelleştirmelerini de yapabiliyor. Fotoğraftaki kişiler, mekanlar ve anılar korunurken, görsel tamamen farklı bir estetik anlayışla yeniden oluşturuluyor. Dönüştürülen görseller saniyeler içinde hazır hale geliyor ve doğrudan OneDrive üzerinden diğer uygulamalarla paylaşılabiliyor.

Hangi abonelik gerekiyor?

AI Restyle özelliğini kullanabilmek için Microsoft 365 Premium aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Bu abonelik, Microsoft 365 Family planının üst versiyonu olarak konumlandırılıyor ve yıllık 199,99 dolar fiyat etiketiyle geliyor. Özellik, bölgesel olarak kademeli şekilde dağıtılıyor ve bazı kullanıcılar henüz erişim sağlayamayabiliyor.

Windows Photos ile farkı ne?

Dikkat çeken bir detay, benzer bir Restyle özelliğinin zaten Windows Photos uygulamasında mevcut olması. Ancak OneDrive entegrasyonu sayesinde kullanıcılar fotoğrafı indirmeden, doğrudan bulut üzerinden işlem yapabiliyor. Microsoft, ilerleyen dönemde özelliği daha fazla platforma taşımayı ve yeni düzenleme stilleri eklemeyi planlıyor. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise AI Restyle'ın Copilot markasıyla ilişkilendirilmemiş olması. Microsoft'un son dönemde neredeyse tüm yapay zeka özelliklerini Copilot çatısı altında sunduğu düşünüldüğünde, bu tercih sektör gözlemcileri tarafından ilginç bulunuyor. Bu durum, şirketin yapay zeka markalaması stratejisinde yeni bir yönelime işaret edebilir.