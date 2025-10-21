Kenan Tekdağ, Can Holding’e yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonda, Tekdağ’ın da aralarında olduğu 11 kişi “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla cezaevine gönderildi. Soruşturmada “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” iddiaları öne çıkıyor.

Kenan Tekdağ neden tutuklandı?

Soruşturmanın ilk aşamasında Kenan Tekdağ, ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak sürecin devamında savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürecinde Can Holding’e bağlı birçok şirkete kayyum atandı ve şirketlerin finansal işlemleri detaylı şekilde incelemeye alındı.

Özetle, Kenan Tekdağ’ın tutuklanmasına yol açan temel sebepler; suç örgütüne üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları oldu. Şu anda adli süreç devam ediyor ve soruşturmanın kapsamı genişletilerek sürdürülüyor.

Soruşturmada tutuklanan diğer isimler

Can Holding soruşturması kapsamında, aralarında Kenan Tekdağ ve eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver’in de bulunduğu toplam 11 kişi tutuklandı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü operasyonda, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalar öne çıkıyor.

Tutuklanan isimler listesinde öne çıkanlar şöyle:

Kenan Tekdağ (Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Remzi Sanver (Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü)

Mehmet Sıddık Kaya

Emin Şahin

Nuh Zafer Metin

Serap Özgür

Abdulselam Yıldız

Tuncay Şahin

Adnan Yıldız

Nurettin Paksoy

Mustafa Şahin

Bu isimlere yönelik suçlamalar; suç örgütüne üye olmak, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak ve nitelikli dolandırıcılık başlıklarında toplanıyor. Ayrıca operasyonda çok sayıda şirkete kayyum atandı ve adli süreç devam ediyor.