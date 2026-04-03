TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella'nın kısa süre içerisinde Türk vatandaşı olacağını duyurdu. 2021 yılından bu yana Türkiye'de çalışan ve 5 yıllık süreyi dolduran İtalyan teknik adam, Dünya Kupası'na Türk pasaportuyla gidebilecek.

Vincenzo Montella Türk vatandaşı mı?

Montella şu an için henüz Türk vatandaşı değil. İtalya pasaportuna sahip olan deneyimli teknik adam, uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Ancak Türkiye'deki çalışma süresinin 5 yılı doldurmasıyla vatandaşlık başvurusu için gerekli şartları yerine getirdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına göre vatandaşlık süreci kısa zamanda tamamlanacak.

Vincenzo Montella kimdir?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde İtalya'nın Napoli şehrine bağlı Castello di Cisterna beldesinde dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 51 yaşında olan İtalyan teknik adam, futbolculuk kariyerinde özellikle AS Roma ve Sampdoria formaları giydi.

Teknik direktörlük kariyerine geçtikten sonra Roma, Fiorentina, Milan ve Sevilla gibi önemli kulüpleri yönetti. 1 Eylül 2021'de Adana Demirspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye macerası başladı. Adana Demirspor'da başarılı iki sezon geçiren Montella, ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildi.

Montella'nın Türkiye'deki başarıları

Montella yönetiminde A Milli Takım büyük bir çıkış yakaladı. Takımı 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na taşıyan İtalyan teknik adam, Türk futbolseverlerinin büyük sevgisini kazandı. EURO 2024'teki çeyrek final başarısının ardından Dünya Kupası elemeleri de başarıyla tamamlandı.

Milli Takım'daki performansının ardından Montella'nın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı. Yıllık ücreti ise 2,2 milyon Euro seviyesine yükseltildi.

Montella Türkçe biliyor mu?

Montella, Türkiye'deki görev süresi boyunca Türkçe öğrenmeye başladı. Temel düzeyde Türkçe konuşabilen ve anlayabilen teknik adam, basın toplantılarında zaman zaman Türkçe ifadeler kullanıyor. 5 yılı aşan Türkiye deneyimi sayesinde dil konusunda önemli ilerleme kaydettiği biliniyor.

Montella evli mi, ailesi hakkında bilgiler

İtalyan teknik adam evli. İlk evliliğinden ayrıldıktan sonra Rachele Di Fiore ile hayatını birleştirdi. Montella, özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor.