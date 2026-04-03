Yazıda basın kartının, medya mensuplarının mesleki faaliyetlerini sürdürürken kendilerine çeşitli yetki ve ayrıcalıklar tanıyan bir belge olduğu hatırlatıldı. Belirli şartları taşıyan sektör çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartının, usulüne uygun şekilde düzenlenmiş olması halinde kimlik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Basın kartı kimlik yerine geçer mi?

Evet, basın kartı resmi kimlik belgesi niteliği taşıyor. 13 Ekim 2022 tarihinde yapılan kanun değişikliğiyle basın kartları, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilmesi zorunlu olan kimlik belgesi statüsü kazandı. Ancak uygulamada zaman zaman aksaklıklar yaşandığı biliniyor. İçişleri Bakanlığı'nın kolluk birimlerine gönderdiği yeni yazı, bu aksaklıkların giderilmesini amaçlıyor.

Basın kartı resmi işlemlerde kullanılır mı?

Resmi evrak işlemlerinde genellikle hologramlı ve çipli TC kimlik kartı tercih ediliyor. Ancak yasal düzenlemeye göre basın kartı da resmi kimlik belgesi olarak geçerli. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kimlik kontrollerinde basın kartını ibraz eden gazetecilerden ek kimlik belgesi istenmemesi gerekiyor.

Basın kartı nedir, kimlere verilir?

Basın kartı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen ve sahibinin gazeteci olduğunu belgeleyen resmi bir kimlik. Gazete, dergi, haber ajansı, radyo ve televizyon gibi medya kuruluşlarında fikren veya bedenen çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarına veriliyor. Kamu kurumlarının basın ve halkla ilişkiler birimlerinde görev yapan belirli personel de basın kartı alabiliyor.

Basın kartı çeşitleri neler?

Yönetmeliğe göre beş ana türde basın kartı düzenleniyor. Göreve bağlı basın kartı bir medya kuruluşunda çalışanlara, süreli basın kartı Türkiye'deki yabancı medya mensuplarına, geçici basın kartı kısa süreli görevlendirmelere, serbest basın kartı bağımsız çalışan gazetecilere veriliyor. Sürekli basın kartı ise en az 18 yıl basın kartı taşıyan gazetecilere mesleği bıraksalar bile ömür boyu kullanım hakkı tanıyor.

Basın kartı sahiplerine sağlanan ayrıcalıklar neler?

Basın kartı sahipleri çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor. Belirli şartları taşıyan kart sahipleri hususi damgalı (yeşil) pasaport veya hizmet damgalı pasaport alabilme hakkına sahip. Basın araç kartı ile trafikte park etme ve geçiş önceliği gibi kolaylıklar sağlanıyor. Ayrıca belediye toplu taşıma araçlarından, müze ve ören yerlerinden, bazı spor müsabakalarından ve resmi törenlerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı bulunuyor.