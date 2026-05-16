Son Mühür- Şirket borçlanma araçlarında hareketlilik sürerken, Vestel Elektronik’in 2029 vadeli dolar tahvilinde dikkat çeken bir fiyatlama oluştu.
Piyasa ekranlarında Vestel’in dolar cinsi tahvilinde yıllık faiz oranının yüzde 30’un üzerine çıktığı görüldü. Bazı uluslararası işlem platformlarında söz konusu oran yüzde 35 seviyesine yaklaşırken, tahvil fiyatındaki sert gerileme yatırımcıların risk algısındaki değişime işaret etti.
Satış baskısı sonrası piyasa faizleri belirgin şekilde yükseldi
Vestel tarafından 2024 yılında ihraç edilen 2029 vadeli eurobond, yatırımcılara yıllık yüzde 9,75 kupon faizi sunuyordu. Ancak tahvil piyasasında son dönemde yaşanan satış baskısı sonrası piyasa faizleri belirgin şekilde yükseldi.
Finans çevrelerinde, yüksek finansman maliyetleri, sıkı para politikası ve şirketlerin borç çevirme kapasitesine yönelik endişelerin özel sektör tahvillerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.
Özellikle Kontrolmatik’in tahvil ödemesinde temerrüde düşmesinin ardından yatırımcıların şirket borçlanma araçlarına daha temkinli yaklaşmaya başladığı ifade ediliyor.
Vestel’in son açıkladığı finansal sonuçlarda zarar açıklaması ve artan finansman giderleri de piyasalarda yakından izlenen başlıklar arasında yer aldı.