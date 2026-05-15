Türkiye genelinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, yiyecek-içecek fiyatlarını paylaşıp, pahalılıktan dert yanmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir vatandaş da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki çay ve simit fiyatlarını paylaştı. Çayın 185 TL olduğu görülürken, simitin ise 550 TL olması tepki çekti. Bu fiyatlandırmaya bir tepki de Emekli Cumhuriyet Savcısı ve Son Mühür yazarı Mehmet Demir'den geldi.

"Bunun hiçbir ekonomik izahı yoktur!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Mehmet Demir, "Sordum, Londradaki bir havalanında 1 bardak çay 155 TL, bir simit 250 TL. Bizim Sabiha Gökçen'de 1 çay 185 tl,bir simit 550 tl. Bu kabul edilemez!! Bunun hiç bir ekonomik izahı yoktur. Bu ihanettir, yolsuzluktur, hırsızlıktır, Ülkenin huzur ve refahına açıkça bir saldırıdır. Hükümete duyurulur!!" ifadelerini kullandı.