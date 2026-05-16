Son Mühür- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye’yi hedef alan ve ülke sınırları içinde gizli faaliyetler gerçekleştiren uluslararası bir casusluk çetesini çökertti.

Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonla, yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdıran önemli isimler yakalandı.

4 ilde eş zamanlı baskın

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine çalışan casusluk ağını çökertmek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile birlikte çalıştı.

Soruşturma için kurulan özel ekipler, uzun süren takibin sonrasında harekete geçti. 4 farklı şehirde önceden tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarla şebeke üyeleri kıskıvrak yakalandı.

7 şüpheli tutuklandı

Operasyonun merkezindeki isim, ajan ağının liderliğini yaptığı tespit edilen B.E. oldu. Baskınlarda B.E. ile birlikte 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, şebekeye çalışan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kritik bilgileri yabancı servislere sızdırdılar

Şebeke lideri B.E. ve beraberindekilerin Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, dernekler, nüfuzlu gruplar ve önemli görevlerdeki kamu personeli hakkında hassas bilgiler topladığı tespit edildi. Elde edilen bu stratejik bilgilerin, düzenli olarak yabancı istihbarat servislerine aktarıldığı belirlendi.