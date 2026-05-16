Ülkenin en erkenci tarım ürünlerinin yetiştirildiği Mersin sınırları içerisinde, hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle beraber açık alandaki sebze meyvelerin hasat serüveni aralıksız sürüyor. Sera üretiminin tamamlanmasının ardından ilk etapta erik, kayısı ve yeni dünya gibi yaz meyveleri dalından koparılırken, bu sürecin hemen arkasından sebze tarlalarında da yoğun bir hareketlilik gözlemlenmeye başlandı.

"İLK HASADI YAPIYORUZ, PAZARI ÇOK GÜZEL"

Yaklaşık bir aylık zaman dilimi öncesinde örtü altı tesislerinde toplanmaya başlanan fasulyenin, açık arazilerdeki ilk ürünleri de başarıyla toplandı. Erdemli ilçesindeki bahçesinde tarımsal faaliyetlerini sürdüren 72 yaşındaki Zeliha Seyrek, yetiştirdikleri ürünün veriminden ve piyasa koşullarından oldukça memnun kaldığını dile getirdi.

Bahçesinde hummalı bir çalışma yürüten deneyimli üretici, "Burada fasulye ekliyoruz, yetiştirdik, bugün de topluyoruz. İlk hasadı yapıyoruz, pazarı çok güzel" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 100 LİRADAN ALICI BULUYOR

Sıcaklıkların kademeli olarak artış göstermesinin ardından tarlalara yönelen tarım emekçileri, özenle kopardıkları ürünleri kasalara doldurup iç piyasadaki hallere sevk ediyor.

Açık arazide kilogramı 100 TL üzerinden tüccarlara satılan sarıkız cinsi fasulye, hem satış bedeli hem de ortaya koyduğu yüksek rekoltesiyle üreticisinin beklentilerini tam anlamıyla karşıladı.

SOFRALARLA BULUŞMAK ÜZERE YOLA ÇIKIYOR

Arazisine sarıkız cinsi fasulye ektiğini belirten Seyrek, taze olarak toplanan bu ürünlerin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli vilayetlerine gönderildiğini aktardı.

Yaz sıcakları altında yoğun bir fiziksel güç harcadıklarını ifade eden tarım işçisi İsa Aslan ise, ürünü dalından koparma işini ağırlıklı olarak kadınların üstlendiğini, kendisinin de bu süreçte toplanan fasulye dolu küfeleri taşımakla görevli olduğunu anlattı.