Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yeni düzenlemeyi duyurdu. Paylaşımda

Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için ‘Düşük Karbonlu Bina Belgesi’ uygulaması getiriyoruz.”

“Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilerde ise ‘ÇEVRE DOSTU BİNALAR İÇİN YENİ DÖNEM’ başlığı altında şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle uyumlu olarak sürdürülebilir ve çevre dostu yapılaşmayı hızlandırmak için “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ” güncellendi.

‘YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ BELGESİ’ ZORUNLU OLUYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan güncellemelerle 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve yapı inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda, ‘Enerji Kimlik Belgesi’ ile birlikte ‘Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi’nin de beyanı zorunlu olacak.

Binanın tüm süreçlerindeki sera gazı emisyonları hesaplanacak.

Belgeler ise yetkili Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları tarafından hazırlanacak.

DÜŞÜK KARBONLU BİNA BELGESİ GELİYOR

İşletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalar için Düşük Karbonlu Bina Belgesi uygulaması getirildi.

Enerji Kimlik Belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az “B”, enerji performans sınıfı ise en az “C” olan binalar bu belgeyi almaya hak kazanacak.”