Yurt genelinde mevsim normallerine dönmesi beklenen hava sıcaklıkları yerini yeniden serin ve yağışlı günlere bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonundan itibaren batı illerinden başlayarak doğuya doğru yayılacak olan kuvvetli fırtına ile gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

57 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

MGM raporuna göre, Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında başlayacak olan yağışlı sistem kısa sürede yurdun büyük bölümüne yayılacak. Pazar günü batı kesimlerde etkisini daha da artırması öngörülen sağanak yağışların, çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Uyarı listesinde yer alan 57 kentin tamamında gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacağı bildirildi. Ani sıcaklık değişimlerinin yaşanabileceğini belirten yetkililer, ani su baskını veya ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

RÜZGAR KUVVETİNİ ARTIRACAK

Hava sıcaklıklarında iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece arasında küçük bir artış yaşanması öngörülürken, asıl tehlikenin rüzgardan kaynaklanacağı belirtildi. Batı kesimlerde güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşacağı kaydedildi.

Doğu bölgelerde ise kuzeyli rüzgarların hafif ve ara sıra orta kuvvette etkili olacağı aktarıldı. Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da yeni haftanın ilk günlerinde yağışların yüzünü göstereceği dile getirildi.

ŞİDDETLİ FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

Yurt genelinde beklenen yağışlı sistem etkisini göstermeye başlarken, Kars'ın Digor ilçesinde fırtına hayatı felç etti. Alem köyünde aniden bastıran şiddetli rüzgarın İsa Yümlü'ye ait evin çatısını yerinden söktüğü ifade edildi.

Köyün farklı noktalarına savrulan çatı parçalarının bölgedeki bazı evlere de zarar verdiği duyuruldu. Meydana gelen hasarın ardından Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hızlıca tespit çalışması başlattığı öğrenildi.

"ARALIKLARLA SAĞANAK YAĞMUR GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

İstanbul'da yaşanacak hava değişimlerine yönelik kritik bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yetkililerinden geldi. Kent genelinde etkili olacak sistemin detaylarını paylaşan AKOM, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da bugün akşam saatleri itibarıyla bölgemizde tekrardan serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların yer yer 22-20 dereceler altına gerilemesi ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin görüleceği öngörülüyor"

Marmara Bölgesi özelinde yağışların öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde başlayıp, gece saatlerinde İstanbul da dahil olmak üzere tüm bölgeye yayılacağı vurgulandı.