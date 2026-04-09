Enerji ve ham madde tedarik hatlarındaki kopuşların küresel ekonomiyi derinden sarstığını ifade eden Şimşek, ateşkesin olumlu bir gelişme olduğunu ancak etkilerin kısa vadede sona ermeyeceğini belirtti. Küresel risklerin başında enflasyon baskısının geldiğini söyleyen Bakan, sürecin uzaması halinde stagflasyon ve resesyon tehlikesinin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Eşel mobil sistemi olmasaydı akaryakıt fiyatları ne olurdu?

Şimşek, enerji fiyatlarındaki artışa karşı devreye alınan eşel mobil sisteminin vatandaşı büyük bir yükten koruduğunu anlattı. Bu mekanizma olmasaydı mazotun litresinin 103 liraya, benzinin litresinin ise 78 liraya çıkacağını ifade etti. Ancak sistem sayesinde fiyatların 64 lira seviyesinde tutulabildiğini ve bütçeden ciddi bir sübvansiyon sağlandığını açıkladı.

Türkiye ekonomisi küresel şokta nasıl performans gösterdi?

Savaşın başlamasıyla birlikte ekonomi yönetiminin hızla toplandığını ve önlem paketleri oluşturduğunu aktaran Şimşek, en önemli önceliğin piyasaların sağlıklı işlemesi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin bir petrol ithalatçısı olmasına ve çatışma bölgesine yakın konumuna rağmen, gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha dayanıklı bir borsa performansı sergilediğini vurguladı. Yaklaşık 162 milyar dolarlık rezerv pozisyonunun hem dış yükümlülükler hem de olası şoklara karşı güçlü bir tampon oluşturduğunu söyledi.

Vergi affı gelecek mi?

Vergi politikalarına ilişkin merak edilen soruyu da yanıtlayan Şimşek, bu konuda son derece net bir tutum ortaya koydu. Zora düşen şirketlerin defterdarlıklara başvurarak taksitlendirme dahil her türlü kolaylıktan yararlanabileceğini belirtti. Ancak vergi affı niteliğinde bir yapılandırmanın kesinlikle gündemde olmadığını ve olmayacağını açıkça ifade etti.

Enflasyon ve ihracat değerlendirmesi

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyona doğrudan etkisinin 1,1 puan olduğunu açıklayan Şimşek, hayat pahalılığıyla mücadelenin en büyük öncelik olmaya devam ettiğini söyledi. İhracat tarafında ise döviz kurunun ötesinde küresel talep dinamiklerinin belirleyici olduğuna işaret ederek, sanayicinin rekabet gücünü artırmaya yönelik politikaların sürdüğünü kaydetti. Enerji maliyetlerinden ulaştırma altyapısına kadar geniş bir alanda destek verildiğini ve OECD ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin enerji fiyatlarında avantajlı konumda olduğunu belirtti.