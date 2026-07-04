Türkiye’de bir dönem Devlet Bakanlığı yapmış 77 yaşındaki siyasetçi Burhan Kara hayatını kaybetti. Giresun siyasetinin önemli isimlerinden olan Kara’nın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bir süredir Ankara’daki ikametinde yaşayan Kara’nın akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kara’nın vefat haberi memleketi Giresun’da da büyük üzüntüye neden oldu.

Burhan Kara kimdir?

Giresun’un Görele ilçesinde 1949 yılında dünyaya gelen Kara ilk, orta ve lise öğrenimini Giresun’da tamamladı. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Kara, uzun yıllar serbest hekim olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılan Burhan Kara, Anavatan Partisi’ne (ANAP) katıldı. 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 genel seçimlerinde beş dönem Giresun Milletvekili seçilen Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptığı yıllarda TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği görevini de üstlendi.

1997-1999 yılları arasında görev yapan 55. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak kabinede yer alan Burhan Kara, bakanlığı süresince özellikle Giresun’un yatırım, kalkınma ve altyapı projeleri konusunda yürüttüğü çalışmalarla hafızalarda yer edindi. Evli iki çocuk babası Kara, 2001 yılında ANAP’tan ayrılarak Doğru Yol Partisi’ne (DYP) katıldı.