Dünya Kupası heyecanı soluk soluğa devam ediyor. 2026 Dünya Kupası son 16 turu Kanada – Fas maçıyla başladı. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada’yı, 3-0 mağlup eden Fas çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalist olan Fas, Paraguay-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Hakem Michael Oliver’in yönettiği maç Houston Stadyumu’nda yapıldı. Kanada maça, Crepeau, Johnston, Fougerolles, Bombito, Laryea, Sigur, Eustaquio, Ahmed, Buchanan, Oluwaseyi, Jonathan David’i ilk 11 olarak başlattı.

Fas ise sahaya; Bounou, Hakimi, Halhal, Diop, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Diaz, Saibari ilk 11’i ile çıktı.

Maçın ilk yarısı oldukça sert geçmesine rağmen golsüz tamamlandı. İki ekip defalarca pozisyon buldu, 6 oyuncu ise ilk yarıdan sarı kart gördü.

İlk gol 50’nin dakikada!

Maçın 50’nci dakikasında Kanada’nın fileleri meşin yuvarlakla havalandı. Fas ilk golle öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakimi’nin pasında topa, ceza yayında Ounahi'nin bekletmeden yaptığı vuruş filelerle buluştu: 0-1.

İkinci gol, dakika 82!

Maçın ikinci golü ise 82’nci dakikada atıldı. Fas, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Brahim Diaz topu Azzedine Ounahi’ye aktardı. Bekletmeden vuruşunu yapan Ounahi topu ağlara göndererek takımının ve kendisinin 2’nci golüne imza attı: 0-2.

90+8'inci dakikada Fas, Kanada karşısında farkı 3'e çıkardı. Yine Brahim Diaz'ın pasında ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Soufiane Rahimi çaprazdan sert vurdu ve golü attı: 0-3. Karşılaşma, Fas’ın 0-3’lük ezici üstünlüğüyle tamamlandı.