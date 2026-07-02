Filenin Sultanları yıllardır kazandığı madalyalarla değil, bıraktığı izlerle büyüyor. Haziran 2026 itibarıyla Voleybol Milletler Ligi devam ediyor. Turnuvanın ikinci haftası geride kalırken A Milli Kadın Voleybol Takımımız, genç oyuncularla çıktığı karşılaşmalarda dahi geleceğe dair umut vermeyi sürdürüyor.

Sahaya çıkan her yeni isim, yıllardır kurulan sistemin ve emeğin bir yansıması gibi görünüyor. Bu durum yalnızca bugünü değil, Türk voleybolunun yarınlarını da heyecan verici hale getiriyor.

Masal Gibi..

Filenin Sultanları'nın hikâyesi yalnızca kazanılan maçlardan ibaret değil. Bu takım, yıllardır bize mücadeleyi öğretiyor. Kimi zaman sakatlıklarla boğuştu, kimi zaman maç içinde geriye düştü. Ama ne sahayı terk etti ne de mücadeleden vazgeçti. Kaybetmeye yakın olduğu anlarda bile oyunun içinde kalmayı başardı.

Belki de onları bu kadar özel yapan tam olarak bu... Çünkü başarı yalnızca kupayı kaldırmak değil, zor anlarda da aynı kararlılıkla yoluna devam edebilmektir.

Yıllar boyunca ağır eleştiriler aldılar. Bazen oynadıkları oyun sorgulandı, bazen sonuçlar yetersiz bulundu. Hatta bazen forma boyu odak oldu. Ancak onlar her defasında sahaya dönüp cevap vermeyi tercih etti. Tartışmaların değil, emeğin peşinden gittiler. Ve sonunda altın madalyaları kucakladılar.

Bu takımın hikâyesinde yalnızca zaferler yok. Fedakârlıklar da var.

Saatler süren yolculuklar, yoğun maç takvimleri, ekonomi sınıfında birbirinden uzak koltuklarda geçen seyahatler, bitmek bilmeyen kamplar... Ancak tüm bunlara rağmen sahaya çıktıklarında formalarının hakkını vermekten hiç vazgeçmediler.

VNL'de sahaya çıkan genç oyunculara baktığımızda da aynı ruhu görüyoruz. Ablalarının açtığı yoldan yürüyen yeni bir kuşak geliyor. Belki henüz kariyerlerinin başındalar ama gösterdikleri cesaret, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut veriyor.

Filenin Sultanları son yıllarda yalnızca maç kazanmadı. Türk spor tarihine de unutulmaz başarılar bıraktı.

Filenin Sultanları'nın Büyük Başarıları:

* 2003 Avrupa Şampiyonası – Gümüş Madalya

* 2011 Avrupa Şampiyonası – Bronz Madalya

* 2017 Avrupa Şampiyonası – Bronz Madalya

* 2019 Avrupa Şampiyonası – Gümüş Madalya

* 2021 Avrupa Şampiyonası – Bronz Madalya

* 2021 FIVB Milletler Ligi (VNL) - Bronz Madalya

* 2023 Dünya sıralamasında BİR numaraya yükseldi.

* 2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu (Tarihimizde ilk kez)

* 2023 Avrupa Şampiyonluğu (Tarihimizde ilk kez)

* 2023 Olimpiyat Elemeleri Şampiyonluğu

2023 yılı, Türk voleybol tarihinin en unutulmaz yıllarından biri olarak hafızalara kazındı. Filenin Sultanları aynı yıl içerisinde Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri kupalarını kazanarak Türk sporunda eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

VNL devam ediyor. Turnuva sonunda hangi sırada yer alacaklarını henüz bilmiyoruz. Belki bir madalya daha gelecek, belki bu kez kürsünün dışında kalacaklar.

Ama bir şey kesin.

Filenin Sultanları artık yalnızca bir voleybol takımı değil. Onlar, mücadeleden vazgeçmemenin adı.

Ve sonuç ne olursa olsun...

Bu ülkenin gurur kaynağı olmaya devam edecekler.

Sporla Kalın...