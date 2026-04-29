Kuyumculuk, emlak ve ikinci el araç alım satımı yapanları çok yakından ilgilendiren o kritik yönetmelik değişikliği sonunda yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, piyasadaki denetimi artırmak ve kayıt dışılığı bitirmek için düğmeye bastı. Eskiden bir kere alınıp çekmeceye atılan ve unutulan yetki belgeleri devri artık resmen kapandı. Özellikle tabelasını veya unvanını değiştiren işletmelerin eli biraz daha çabuk tutması gerekecek. "Yeni kuyumcu yetki belgesi yönetmeliği neleri kapsıyor?" diyerek arama motorlarına koşan esnaf için tüm teknik detayları adım adım derledik.

KUYUMCU YETKİ BELGESİ TADİLİ NEDİR VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Eskiden belgeyi alıp işe başlamak yeterliydi. Ancak yeni dönemde işler değişti. Bakanlık, belge üzerindeki en ufak bir bilgi değişikliğinde bile "tadil" yani yenileme şartı koşuyor. İşletmenin ticaret unvanı değişti mi? Veya dükkanın dışındaki tabelaya yeni bir isim mi asıldı? İşte o an eski yetki belgesinin hiçbir geçerliliği kalmıyor. Denetimlerin iyice sıkılaşmasıyla birlikte, esnafın bu güncellemeleri anında sisteme işlemesi şart. Temel amaç, piyasadaki her işletmenin ve güncel statüsünün devlet tarafından anlık olarak izlenebilmesi.

KUYUMCULAR İÇİN 10 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik üzerinde yapılan otonomide göze çarpan en önemli detay kesinlikle zaman sınırı oldu. İşletmenizde unvan veya isim değişikliği yaptıysanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Değişikliğin yapıldığı gün kronometre çalışmaya başlıyor ve tam 10 gün içinde resmi başvurunuzu yapmak zorundasınız. Peki yeni başvurular nereye gidiyor? Adres doğrudan Ticaret İl Müdürlükleri. Esnaf belgelerini teslim ettikten sonra müdürlüklerdeki yetkililer de dosyayı detaylıca inceleyip yine 10 gün içinde nihai kararı veriyor. Sistemi aksatanları ise çeşitli cezai riskler bekliyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NIN YENİ KARARI HANGİ SEKTÖRLERDE GEÇERLİ?

Resmî Gazete'de yayımlanan karar sadece kuyumcuları hedef almıyor. Piyasanın diğer iki büyük oyuncusu da bu yeni kural zincirine tabi tutuldu. İkinci el motorlu kara taşıtı satan galeriler ve taşınmaz ticareti yapan emlakçılar için de aynı zorunluluklar geçerli. Her üç dev sektörde de yetki belgeleri artık anlık olarak güncel tutulacak ve denetlenecek. Kısacası ticaretle uğraşan esnafın Ticaret İl Müdürlükleri ile bağı dünden çok daha sıkı olacak.