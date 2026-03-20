Saldırı anında araçta bulunan Canbay & Wolker grubunun sevilen ismi, olayın ardından Türkiye gündeminin en çok aranan isimleri arasına girdi. İddialara göre olayın fitili, Vahap Canbay'ın eski sevgilisi şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışma girişiminden ateşlendi. Arabuluculuk yapan genç futbolcu Kundakçı'nın hayatını kaybetmesi, müzik ve spor dünyasını yasa boğdu.

Vahap Canbay kimdir

Sahne adıyla Canbay olarak tanınan rapçinin asıl adı Vahap Canbay. 10 Kasım 1997 doğumlu sanatçı, 28 yaşında ve aslen Malatyalı. İstanbul'da yaşayan Canbay, arabesk ezgileri rap ritimleriyle harmanlayan melodik rap tarzıyla Türk müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edindi.

Müziğe 2009 yılında amatör olarak adım atan Canbay, çocukluk arkadaşı Umut Bolat (Wolker) ile birlikte Canbay & Wolker grubunu kurdu. İkili, dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Canbay & Wolker'ın en bilinen şarkıları

Grubun en çok bilinen eserleri arasında Elbet Bir Gün, Fersah, Yana Yana, Leylim Yar ve Yangınlar yer alıyor. Özellikle Elbet Bir Gün, ikilinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan en büyük hitleri olarak öne çıkıyor. Fersah ise YouTube ve Spotify listelerinde uzun süre üst sıralarda kalmayı başardı.

Ümraniye'deki silahlı saldırıda ne oldu

19 Mart gecesi Ümraniye'de Vahap Canbay'ın da içinde bulunduğu araç, çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından hedef alındı. Saldırıda araçtaki 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı vurularak hayatını kaybetti. Kundakçı, Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu arasında arabuluculuk yapması için çağrılmıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı, şiddet iddiaları gündemde

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Kalaycıoğlu'nun annesi basına yaptığı açıklamalarda, Vahap Canbay'ın kızına fiziksel şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini öne sürdü. Annenin iddiaları magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ateş açan şüpheli A.K.'nın firarda olduğu ve yakalanması için geniş çaplı operasyon yürütüldüğü belirtildi.