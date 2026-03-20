Yapım maliyeti 275 milyon dolar, pazarlama ve dağıtım giderleriyle birlikte toplam bütçesi 475 milyon dolara ulaşan film, Marvel Sinematik Evreni'nin bu dönemdeki en büyük yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. İlk resmi fragmanın yayınlanmasıyla birlikte heyecan iyice tavan yaptı.

Spider-Man Brand New Day vizyon tarihi

Marvel ve Sony'nin ortak yapımı olan Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026 tarihinde dünya genelinde vizyona girecek. Yaz sezonunun tam ortasına denk gelen bu tarih, filmin gişede büyük bir etki yaratmasının hedeflendiğini gösteriyor. Türkiye'de dağıtımını TME Films üstleniyor.

Spider-Man Brand New Day konusu ne?

Filmde Peter Parker, üniversite hayatına odaklanmaya ve Örümcek Adam kimliğini geride bırakmaya çalışıyor. Ancak yeni bir tehdit arkadaşlarını tehlikeye düşürdüğünde, verdiği sözü bozarak tekrar kostümü giymek zorunda kalıyor. Sevdiklerini korumak adına beklenmedik bir müttefikle iş birliği yapması gerekiyor. Önceki filmde kimliği herkesçe unutturulan Parker, bu kez çok daha yalnız ve farklı bir süper kahraman olarak karşımıza çıkacak.

Spider-Man Brand New Day oyuncu kadrosu

Filmin kadrosu oldukça iddialı bir şekilde oluşturuldu:

Tom Holland – Peter Parker / Spider-Man

– Peter Parker / Spider-Man Zendaya – Michelle Jones

– Michelle Jones Sadie Sink – Henüz açıklanmayan gizemli rol

– Henüz açıklanmayan gizemli rol Jacob Batalon – Ned Leeds

– Ned Leeds Jon Bernthal – Punisher

– Punisher Mark Ruffalo – Hulk

– Hulk Tramell Tillman – Henüz açıklanmayan karakter

– Henüz açıklanmayan karakter Michael Mando – Henüz açıklanmayan karakter

Sadie Sink'in canlandıracağı karakter henüz resmi olarak doğrulanmadı. Hayran teorileri arasında Gwen Stacy, Black Cat ve Firestar isimleri öne çıkıyor.

Spider-Man Brand New Day yönetmen ve senaryo ekibi

Filmin yönetmen koltuğunda Shang-Chi ve On Halka Efsanesi ile adını duyuran Destin Daniel Cretton oturuyor. Senaryo Chris McKenna ve Erik Sommers tarafından kaleme alındı. Görüntü yönetmenliğini Brett Pawlak, müzikleri ise serinin vazgeçilmez ismi Michael Giacchino üstleniyor.