Son Mühür- Uzundere Kentsel Dönüşüm Sözcüsü Eray Uslu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Eray Uslu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında yaşanan tapu gelirimi devam ediyor.

Dün gerçekleşen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Tugay’ın , “Birileri platform sözcüsüyüm diye çıkıp açıklamalar yapıyor. O bölgede inşaatlar son hızla devam ediyor. Kendisi hak sahibi olmayan insanlar provakatif açıklamalar yapıyor. Hak sahipleri baş tacıdır. Onlarla her zaman iletişimizi sürüyor. İzmirlileri bunlara karşı uyarmak sorumluluğundayım. İnsanların konuyu bilmeyerek tertemiz iş yapan bizlere kara çalmaya çalışıyorlar. İzmir’de maalesef birilerinin akıllarını karıştırmak için dezarmasyon çalışması yapan insanlar vardır. Söylenen her şey araştırılmalıdır” açıklamalarına yanıt gecikmedi.

Tugay’ın ‘kara çalmaya çalışıyorlar’ sözlerine karşılık Uslu, “Kim ‘kirli’, kim ‘temiz’?

Sayın Tugay bize ‘kirli zihniyet’ yakıştırması yapmıştır. Babasının malını savunmak kirlilik değil şereftir şeklinde yanıtladı.

Uslu’nun açıklamasının tamamı şu şekilde;

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi çatısı altında, Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay tarafından şahsıma ve temsil ettiğim Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu’na yönelik sarf edilen; ‘kirli insan’, ‘provokatör’ ve ‘şovmen’ gibi ifadeler üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur.

Sayın Cemil Tugay yapmış olduğu açıklamalarla kontrolünü kaybetmiş bir belediye başkanı imajı veriyor.

Hak Sahibi Değil miyim?

Sayın Başkan, meclis kürsüsünden ‘hak sahibi bile değil’ diyerek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır.

Evet, o tapu kağıdında benim adım yazmıyor olabilir; o tapu benim babamın tapusudur.

Ben yıkılan evimin yapılmasını bekleyen, kira köşelerinde ömrü tüketilen bir babanın evladıyım. Komşularımın, amcalarımın, teyzelerimin ricasıyla bu platformun sözcülüğünü yürütüyorum.

Bir evladın babasının hakkını savunması ne zamandan beri ‘provokatörlük’ oldu?

Bizim kültürümüzde babasının hakkını savunmak ‘kirlilik’ değil, şereftir!

Kim ‘kirli’, kim ‘temiz’?

Sayın Tugay bize ‘kirli zihniyet’ yakıştırması yapmıştır.

Soruyorum:

Kendi öz vatandaşına sadece hakkını aradığı için meclis kürsüsünden hakaret etmek mi temizliktir?

Yıllardır bitirilemeyen, yılan hikayesine dönen inşaatların sessizliği mi temizliktir?

İnsanlar ekonomik krizde kira altında ezilirken, şantiyeleri durdurup suçluyu vatandaşın içinde aramak mı temizliktir?

Asıl kirli olan bizim hak arayışımız değil; verilen sözlerin tutulmaması ve bugün gelinen bu yönetim zafiyetidir.

Sayın Başkan temsiliyet meşrudur, bizler kirli değil hakkımızı savunan vefalı hak sahipleriyiz.

Bu bir şov değil, bir hayat mücadelesidir!

Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz; biz bitmeyen inşaatların önünde, tozun toprağın içinde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.

Sayın Başkan’ın ‘Allah bizi bunlardan korusun’ bedduasına gelince; biz de diyoruz ki:

‘Allah İzmir’i, vatandaşına parmak sallayan, eleştiriye tahammülü olmayan ve çözümü hakarette arayan zihniyetten korusun.’

Belediye başkanı olarak insanları kategorize edip hak sahibi olanlar olmayanlar diye ayırmanız ve sizleri eleştirenleri provokatör ilan etmeniz temel hak arama hürriyetine saldırıdır.

Siz o koltukta sadece size oy verenlerin değil, tüm İzmir’in belediye başkanı olarak oturuyorsunuz.

Sayın Cemil Tugay’a çağrımızdır:

Şahsımla uğraşmayı, benim ya da babamın tapu kaydını sorgulamayı bırakın.

Siz bir dedektif değil, belediye başkanısınız.

Göreviniz vatandaşla polemiğe girmek değil, Uzundere’de inşaatları bitirip vatandaşa teslim etmektir.

Kameralar karşısında konuşmak yerine vatandaşın içine girin, Uzundere’ye gelin, insanlarla yüz yüze konuşun.

38 yıldır yaşadığım mahallede hangi hak sahibiyle görüştünüz? Hangi vatandaşın derdini yerinde dinlediniz?

Hak sahiplerine verilen 20.000 TL’yi bir lütuf gibi sunmanız kabul edilemez. Bu bir yardım değil, yaşanan mağduriyet karşısında yetersiz bir destektir.

Enerjinizi vatandaşlarla kavga etmeye değil, inşaatları hızlı bir şekilde bitirmeye davet ediyoruz.

Açtığınız davalar, ettiğiniz hakaretler bizi yolumuzdan döndüremez.

Artık söz değil eylem görmek istiyoruz. Somut bir takvim açıklayın; net olun. Üçüncü ve dördüncü etap için kamuoyuna açık, kesin başlangıç ve bitiş tarihleri verin.”