Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Nokta İleri Yaş Alma Merkezi’nde eğitimlerini noktalayan kursiyer kadınlarla buluştu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kınay, dayanışma ve paylaşmanın yaşının olmadığını ifade etti.
34 kursiyer kadına sertifika!
Karabağlar Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nokta İleri Yaş Alma Merkezi’nde 12 hafta boyunca devam eden eğitim programını noktalayan 34 kadın kursiyer için buluşma gerçekleştirildi.
Program çerçevesinde kursiyerler, eğitmenler ve gönüllü öğrenciler buluşurken, eğitim sürecini kapsayan “Anılardan Yarınlara” projesinin sunumu yapıldı. Etkinlik sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.
Demokrasi Üniversitesi öğrencilerinden de katılım!
Etkinliğe, İzmir Demokrasi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri de gönüllü olarak katılım gösterdi. Proje sürecinde öğrencilerin kursiyerlerle birlikte çeşitli çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.
Sosyal medya paylaşımında dayanışma vurgusu gerçekleştiren Başkan Kınay, eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Kınay, kadınların yaşam deneyimleriyle topluma değer kattığına vurgu yaparak, kursiyerlerin hayata kattığı renk ve enerjinin önemine değindi.