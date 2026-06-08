Milli takımların taktiksel provalar yaptığı bu dönemde, futbol dünyasında heyecan hem hazırlık mücadeleleriyle hem de kritik lig play-off karşılaşmalarıyla zirveye tırmanıyor. Akşam kuşağında sahne alacak dev ekiplerin mücadelesi, ekran başındakilere seyir zevki yüksek saatler vadediyor. Özellikle turnuvanın güçlü favorilerinin sahaya çıkacağı bu saatlerde, futbolseverlerin kaçırmak istemediği canlı yayın bilgileri ve karşılaşma takvimleri netleşti.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR HANGİ MAÇLAR OYNANACAK SAAT KAÇTA?

8 Haziran Pazartesi akşamı spor ekranlarında oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde gerçekleşecek:

İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final heyecanında üst lige yükselmek isteyen Almeria ile Castellon, saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Gecenin dikkat çeken hazırlık maçlarında ise ilk olarak saat 21.45'te Hollanda ile Özbekistan sahaya çıkacak. Hemen ardından saat 22.10'da Fransa, Kuzey İrlanda ile kozlarını paylaşacak. Her iki karşılaşma da S Sport Plus üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Aynı saatlerde, 21.00'de başlayacak olan San Marino - Azerbaycan hazırlık mücadelesinin ise herhangi bir televizyon yayını bulunmuyor.

YARIN HANGİ MAÇLAR VAR MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Pazartesi gecesini Salı gününe bağlayan sabaha karşı da futbol heyecanı hız kesmeden devam edecek. Güney Amerika ile Avrupa futbolunun önemli randevusunda Peru ile İspanya karşı karşıya gelecek. Bu hazırlık maçı 9 Haziran Salı günü sabaha karşı saat 05.00'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

10 HAZİRAN ÇARŞAMBA KİMİN MAÇI VAR?

Hafta ortasında da futbol dünyasındaki hazırlık karşılaşmaları tüm hızıyla sürecek. 10 Haziran Çarşamba günü sabaha karşı saat 04.00'te Arjantin ile İzlanda karşı karşıya gelecek ve bu mücadele S Sport ekranlarında olacak. Aynı günün akşam kuşağında ise İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final mücadelesinde saat 22.00'de Malaga ile Las Palmas karşılaşacak, bu maç S Sport Plus'tan yayınlanacak. Gecenin diğer hazırlık randevularında saat 22.45'te Portekiz - Nijerya maçı, saat 23.00'te ise İngiltere - Kosta Rika mücadelesi yine S Sport Plus ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.