TFF 3. Lig 2. Grup’ta yarışan Altay, İzmir derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalarak kulüp tarihinin zor günler geçirdiği döneminde sahada gösterdiği mücadeleyle dikkat çekti.

Beş yıldır devam eden transfer yasağı sebebiyle kadrosunu takviye edemeyen siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesinde idari krizle karşı karşıya kaldı.

Kongrelerde başkan adayı çıkmaması üzerine yönetimin istifa ederek kayyum sürecini başlatması, kulüpteki belirsizliği arttırdı.

Bu dönemde Ceyhun, Özgür, Deniz ve Onur Efe gibi tecrübeli isimler sözleşme yenilemezken; Hikmet, Ege ve Emre sözleşmelerini feshederek takımdan ayrıldı.

Derbide 20 yaş ortalaması

Sezon hazırlıklarına gecikmeli olarak 7 Ağustos'ta başlayan İzmir ekibi, tamamı kendi altyapısında yetişen genç futbolcularla lige girdi.

İlk iki haftayı beraberlikle kapatan Altay, idari krizlerin ortasında çıktığı Karşıyaka derbisinde 20 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla mücadele etti.

Karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan siyah-beyazlılar, eşitliği yakalayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Maçın ardından Altay taraftarları genç kadroyu tribünlere çağırarak alkışladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İbrahim’in ise çapraz bağlarında problem olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Üzümcü: "Formanın sorumluluğunu hisseden bir takım gördüm"

Derbide kırmızı kart gören Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, maç sonrası yaptığı değerlendirmede oyuncularının sahadaki mücadelesini tebrik ederek;

"Hafta boyunca bu maçın havasının, duygusunun ve sorumluluğunun farklı olduğunu konuştuk. Sahada ne beklediğimizi, hangi anlarda nasıl davranmamız gerektiğini çalıştık.

Oyuncularımız da 90 dakika boyunca söylediklerimizi uygulamak için büyük bir mücadele ortaya koydu. Bir arkadaşının açığını kapatmak için fazladan koşan, yorulduğunda bir adım daha atan, üzerindeki formanın ağırlığını ve sorumluluğunu hisseden bir takım gördüm.

Teknik adam olarak bundan daha kıymetli çok az şey vardır. Eksiklerimiz var, hatalarımız olacak ama mücadelemizden, karakterimizden ve değerlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz"

Genç bir oyuncu grubuyla çalıştıklarına dikkat çeken Üzümcü, "Bu çocukların sahada geçirdiği her dakika, yaşadığı her pozisyon, yaptığı her hamle ve verdiği her doğru reaksiyon onların gelişiminin bir parçası.

Bizim için bugün alınan sonuç kadar, yarın nasıl bir takım olacağımız da önemli. Maç maç ilerleyeceğiz; öğrenerek, gelişerek, oyunun içinde kalarak ve mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz.

Son olarak Büyük Altay taraftarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Alsancak'ta yine evimizde olduğumuzu hissettirdiler.

Maç öncesinden son düdüğe kadar futbolcularımızın yanında oldular. Maç sonunda da bu genç çocukları bağırlarına basmaları bizim için çok kıymetliydi. Gönülden teşekkür ediyorum." dedi.