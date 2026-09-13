Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, 3 binden fazla sporcunun ter döktüğü 9 Eylül Yarı Maratonu ile kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 14. kez organize ettiği yarışta tüm zamanların katılım rekoru kırıldı. Yarış Türkiye'nin en kalabalık ikinci koşusu unvanını aldı. Katılım muazzamdı.

14 ülke aynı parkurda

Etkinlik yerel sınırları çoktan aşmış durumda. Dünya Atletizm Federasyonu'nun "Road Race Label" unvanı verdiği organizasyona bu yıl 14 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 41 ilinden atlet katıldı. 16 yaş ve üzeri elit atletlerin de yer aldığı koşu Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Sporcular 21 kilometre 97 metrelik mesafeyi İnciraltı Başak Sokak'tan dönerek yine aynı meydanda tamamladı. Bitiş çizgisine ulaşmak kolay olmadı. Mücadele büyüktü. Kimi katılımcılar bebek arabalarıyla, kimileri ise farkındalık yaratmak için köpekleriyle parkuru tamamlayarak kente renk kattı.

Zirveye çıkan isimler

Erkekler genel klasmanında yarışı Kenyalı Sang Benard Cheruiyot kazandı. Cheruiyot, 1 saat 6 dakika 13 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bıraktı. Kadınlarda ise birincilik kürsüsüne Türk atlet Hasibe Demir çıktı. 1 saat 18 dakika 24 saniyelik süresiyle kişisel rekorunu kıran Demir, başarısını hava şartlarının uygunluğuna bağladı. Rüzgarsız havanın büyük avantaj sağladığını belirterek organizasyon komitesine teşekkür etti.

Yarışta bu yıl ilk defa açılan kurumlar kategorisi de ayrı bir rekabete sahne oldu. Şirket takımlarının mücadelesinde Socar birinci, Swissotel ikinci, MSC Grubu ise üçüncü sıraya yerleşti. İzmir, kurumsal rekabeti sevdi.

Özel hikayeler, net sonuçlar

Dereceye giren sporcular ödüllerini yarış sonrası düzenlenen törenle aldı. Genel klasmanda yedinci sıraya yerleşen Türk atlet Kaan Miyazaki Öztürk'ün başarısı dikkat çekiciydi. 1998'de Japonya'dan Türkiye'ye yerleşen annesi Mika Miyazaki, oğlunu bitiş çizgisinde tebrik eden ilk isimlerdendi.

Amatör ruhu parkura taşıyan İzmirli Kamuran Acaner ise kentin dinamizmine dikkat çekti. Acaner, uluslararası sporcularla aynı parkuru paylaşmanın kentin sosyal hayatını canlı tuttuğunu belirtti. Büyükşehir ve İl Gençlik Spor bürokratlarının tam kadro izlediği yarı maraton kupa töreniyle sona erdi.