Son Mühür- İzmir’de seyahat eden vatandaşların adli işlemler nedeniyle yaşadığı zaman kaybını ve mağduriyeti önlemek için önemli bir adım atıldı. Adnan Menderes Havalimanı içerisinde kurulan Adliye Ek Hizmet Birimi resmen hizmete girdi.

Yeni uygulama ile birlikte hakkında ifade alma veya yakalama kararı olan yolcuların işlemleri, şehir merkezindeki adliyelere gitmelerine gerek kalmadan direkt olarak terminal içerisinde yapılabilecek.

1 eylül itibarıyla faaliyette

Konuya dair resmi bilgilendirme İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adnan Menderes’te jet hizmet, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ek hizmet birimi.

Adalet Bakanlığı’mızın almış olduğu kararlar doğrultusunda, Türkiyeyüzyılı vizyonuyla; İzmir Adnan Menderes Havalimanı Adliye Ek Hizmet Birimi 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmiştir."

Uçak kaçırma riski son buluyor

Özellikle uçuş saatine kısa bir zaman kala kimlik kontrolünde adli işlemi olduğu tespit edilen yolcular, geçmişte işlemlerin uzaması sebebiyle uçaklarını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalıyordu.

Havalimanı içinde kesintisiz hizmet verecek olan bu birim sayesinde, nöbetçi cumhuriyet savcıları ve adliye personeli aracılığıyla ifade alma, yakalama kararlarının uyarlanması ve adli fine (para cezası) ödemeleri gibi işlemler hızlıca sonuç verecek.