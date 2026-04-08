Son Mühür- Ekranların dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir ile ilgili ortaya atılan bir iddia, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ayrılık iddiaları gündem yarattı

Dizide “Alya” karakterine hayat veren Sinem Ünsal’ın, üçüncü sezonda projeden ayrılacağı öne sürüldü. Özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu iddia, dizinin takipçileri arasında tartışma yarattı.

Başarılı oyuncunun diziden ayrılması halinde hikayenin nasıl şekilleneceği de izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı.

İddialara yalanlama geldi

Gündemi meşgul eden ayrılık söylentilerine ilişkin net açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, benzer iddiaların daha önce de ortaya atıldığını hatırlatarak, Sinem Ünsal’ın dizideki rolüne devam ettiğini duyurdu. Bu açıklamayla birlikte ayrılık iddialarının gerçeği yansıtmadığı kesinlik kazanmış oldu.

Güçlü kadro dikkat çekiyor

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu da izleyicilerden tam not alıyor. Son olarak Ceren Moray’ın da dahil olduğu yapımda;

Sahra Şaş,

Gonca Cilasun,

Atakan Özkaya,

Dilin Döğer,

Alper Çankaya gibi isimler de kadroda yerini alıyor.