Son Mühür- Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savcılıktan Mosso kararı için itiraz

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında herhangi bir adli kontrol uygulanmamasına yönelik karara itiraz etti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Mosso’nun da diğer bazı şüpheliler gibi adli kontrol şartına tabi tutulması gerektiğini savundu. Dosya yeniden değerlendirilmek üzere ilgili mahkemeye gönderildi.

Aynı dosyada bazı isimlere adli kontrol uygulanmıştı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında mahkeme, “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti. Savcılık, Mosso için de benzer bir karar verilmesini talep etmiş ancak hakimlik bu talebi reddetmişti.

Operasyonda kimler gözaltına alınmıştı?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tanınmış isim gözaltına alınmıştı. Bu isimler arasında:

Simge Sağın,

İbrahim Çelikkol,

Melek Mosso,

Deha Bilimler,

Mustafa Ceceli,

Ersay Üner,

Bengü Erden,

Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu,

İlkay Şencan yer almıştı.

Adli Tıp süreci sonrası serbest bırakılanlar

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemeler kapsamında kan ve saç örneği vermişti.

Bu sürecin ardından İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimler, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden serbest bırakılmıştı.

Üç isim adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında üç şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkeme:

Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında adli kontrol uygulanmasına,

Melek Mosso hakkında ise herhangi bir adli kontrol tedbiri olmaksızın serbest bırakılmasına karar vermişti.