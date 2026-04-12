Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kent genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde düzenlenen baskınlarda, aralarında Bebek’te bulunan ünlü eğlence mekanı Lucca’nın da yer aldığı toplam 4 farklı adrese eş zamanlı müdahale edilmişti.

Operasyon kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şu ana kadar 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Soruşturmada ünlü isim detayı

Soruşturma dosyasında dikkat çeken detaylardan biri ise sanat dünyasından bir ismin de listede yer alması oldu.

Edinilen bilgilere göre, gözaltı kararı bulunan kişiler arasında ünlü şarkıcı Cem Adrian da bulunuyor. Ancak Adrian’ın operasyon sırasında yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Cem Adrian: "Kimsenin zerre şüphesi olmasın"

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cem Adrian, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Ünlü sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımdaki soruşturmayı, tarihleri en az 1 yıl önceden belirlenip duyurulmuş yurt dışı konserlerim için bulunduğum Bremen’de öğrendim. Döner dönmez hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim.

Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem ki bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. O meselelerden çok çok uzağım. Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun."