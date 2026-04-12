İstanbul’daki geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) incelenen numunelere ilişkin hazırlanan rapor, kamuoyunda merak edilen sonuçları ortaya koydu.

ATK raporu tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 şüpheliden alınan kan, idrar ve saç örnekleri detaylı şekilde analiz edildi.

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapora göre, bazı isimlerde uyuşturucu veya uyarıcı madde izlerine rastlandı.

4 isimde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespiti

Hazırlanan raporda, oyuncu İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli ve İlkay Şencan’dan alınan örneklerde uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunduğu belirlendi.

Hande Erçel hakkında dikkat çeken detay

Oyuncu Hande Erçel’in test sonuçlarında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. İdrar örneğinde “morfin, kodein ve metaboliti olan kodein glukuronid” ile birlikte “parasetamol” etken maddesi tespit edildi.

Ancak kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi. Bu durum, elde edilen bulguların tıbbi kullanım kaynaklı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

3 isim temiz çıktı

Soruşturma kapsamında örnekleri incelenen Hakan Sabancı, Fikret Orman ve Burak Elmas hakkında ise herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde bulgusuna rastlanmadı.

Ne olmuştu?

İstanbul genelinde ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu, jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sabah erken saatlerde yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında; Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Davarcı (Mosso), Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, İlkay Şencan, Bengü (Erden) gözaltına alınmıştı.