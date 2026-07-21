Son Mühür / Atakan Başpehlivan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’nin Temmuz ayı olağan meclisi Başkan Yusuf Öztürk’ün öncülüğünde gerçekleşti. Öztürk, özellikle İzmir Limanı’nın geleceği üzerine önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Yusuf Öztürk: Denizcilik İzmir’de yalnızca teknik bir mesele değil

İzmir’de denizcilik meselesini sadece teknik bir mesele olarak görmediklerinin altını çizen ve İzmir Limanı’yla ilgili önümüzdeki aylarda birtakım gelişmelerin yaşanabileceğini vurgulayan Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Geçmiş zamanda biz hep Deniz Ticaret Odası olarak ilkleri yapan kişilerdik, bununla hep gurur duydum. Başarı da sağlamışız.

Denizcilik; istihdamdır, çevresel dönüşümdür. Bu nedenle İzmir’de denizcilik meselesini sadece teknik bir mesele olarak göremeyiz. Bu ay İzmir açısından üzerinde özellikle durmamız gereken başlık İzmir Limanı’dır. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna bir açıklama yapıldı, sonrasında STK’lara bu duyurular yapıldı. En sonunda da kullanıcılara yani bizlere yapıldı.

Neler yapıldığını burada tek tek anlattılar. Başlıca sorulardan biri rıhtımların ne şekilde kullanılacağıdır, taramanın ne zaman başlayacağı, makine farkının ne şekilde oluşturulacağı, fiyat ve tarife üzerine sorular, taahhüt üzerine sorular gibi pek çok sorular yöneltildi. Bunların bütün cevaplarını aldık, konuyla ilgili ilerleyen günlerde basın açıklamasını onlar yapacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“Türkiye denizcilik konusunda üst noktalara geliyor”

Öte yandan, Türkiye’nin özellikle denizcilik açısından önemli adımlar attığını kaydederek, bu durumla gurur duyduklarını belirten Başkan Öztürk, kürsüden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye gerçekten önemli adımlar atan ve her geçen gün denizcilik konusunda üst noktalara gelen bir ülke bununla gurur duymamız gerekiyor. Bugün Çanakkale Boğazı’ndan 50 bin gemi geçtiği bir ülkedeyiz, dolayısıyla Türkiye Denizcilik Zirvesi’nin ne kadar önemli bir noktada olduğu da böylelikle anlaşılıyor”

Başkan Öztürk'ten adaylık çıkışı

Son olarak, 6 Ekim şube seçimlerinin gerçekleşeceğini söyleyen ve adaylık noktasında henüz kararını vermediğini aktaran DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Henüz tam teyit edilmedi ama biz şube olarak 6 Ekim’de İzmir şubesinin seçimini gerçekleştireceğiz. Ben yönetim kurulu adına konuşmayacağım ama şahım adına çok teşekkür ediyorum.

12 sene başkanlık yaptım eğrisiyle doğrusuyla. Dolayısıyla ne olacağını biz de bilemiyoruz, biz bir ekibiz bir sonraki dönemin nasıl olacağıyla ilgili bir şey paylaşamıyorum henüz düşünce safhasındayız. Demokratik bir ortam herkes aday olabilir. Bundan önceki seçimlerde herhangi bir aday çıkmamıştı. Bu dönem nasıl olur bilemiyorum” diyerek, sözlerini noktaladı.