Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - 2001 yılında siyasette temiz bir sayfa açma hedefiyle kurulan ve çeyrek asırlık süreçte 24 yıl boyunca aralıksız iktidarda kalan AK Parti, 14 Ağustos’ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 25. yıla özel olarak tasarlanan yeni logo ve organizasyon çalışmaları tamamlanırken, Ankara'da devasa bir kutlama programı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile parti kurmaylarının yer alacağı organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım sağlanması bekleniyor.

Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan "Gündem Masası" programında hazırlıkları değerlendiren usta kalem Hasan Çölmekçi, İzmir teşkilatının Ankara programı ve AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi geçmişi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ankara’da 100-150 bin kişilik dev kutlama yapılacak"

Ankara’daki kutlama programının kapsamından ve İzmir’den katılacak kafileden bahseden Çölmekçi, organizasyonun büyüklüğüne dikkat çekerek "14 Ağustos’ta Ankara’da büyük bir kutlama olacak. Yaklaşık 100150 bin kişinin toplanacağı, partilerin ve cumhurbaşkanımızın katılacağı 25. yıla özel büyük bir kutlama olacak. Çünkü çeyrek asırdır iktidar olan bir partiden bahsediyoruz. Ve bu çeyrek asırda 24 yıl iktidarda kalmış bir parti… Kutlamalara İzmir’den de 100 otobüsle 5 bin kişi -hatta otobüs sayısı artabilir - Ankara’ya çıkarma yapacak." şeklinde konuştu.

"Çeyrek asra damga vuran bir hizmet anlayışı"

AK Parti’nin Türk siyasi tarihindeki yerine ve seçim başarılarına değinen Çölmekçi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye 103 yaşında. Bu çeyrek asra damga vurdu AK Parti. Hizmetleriyle fark getirdi bu parti. Halk tarafından hep güvenildi ve bu günlere kadar geldi. Bu yüzden her seçimde farkla kazandı. Bu ileri zamanlarda da türk tarihinde büyük bir yer alacaktır."