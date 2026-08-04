Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - CHP’den ayrılan Özgür Özel liderliğindeki grubun YENİ Parti’yi kurmasıyla birlikte İzmir’de de teşkilatlanma çalışmaları hız kazandı. Çağatay Göçü’nün kurucu il başkanı olarak atanmasının ardından 30 ilçede ilçe başkanları belirlenirken, CHP’den istifa eden birçok isim yeni partiye katıldı. İzmir özelinde ilçe örgütlerinde büyük değişimler yaşanırken, bazı partililer ise CHP’yi yeniden eski ruhuna kavuşturmak amacıyla partilerinde kaldıklarını ifade etti. Bu süreçte eski milletvekili Atilla Sertel ve il başkanı Utku Gümrükçü gibi isimlerin düzenlediği basın toplantıları parti içi tartışmaları alevlendirdi.

Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan "Gündem Masası" programında anket sonuçlarını ve CHP’nin geleceğini değerlendiren duayen gazeteci Hasan Çölmekçi, çarpıcı açıklamalarda bulundu:

"Bir araştırma gördüm dün. Galiba ORC yapmış. Yüzde 20 civarında YENİ Parti, Yüzde 8,-8,5 civarında da CHP. Yani, şu anda ikisinin toplamıyla gerçek CHP yüzde 32 civarı gösteriliyordu, yüzde 28’lere düştüğünü görüyoruz. Çünkü buradan kaçışlar da var başka partilere, MHP, AK Parti ve Zafer Partisi’ne. Başka partilerden de geçiyor yani CHP’liler.

Daha önceden bu programda şunu söylemiştim: Halktan bir gelen yok YENİ Parti’ye. CHP içindekilerin yüzde 70’i ya da 65 gelir demiştim, gerçektende baktığınızda yüzde 30’u 20’si gelmiş. Yani, bu demektir ki yüzde 65-66 gibi. Bilemedeniz 70... Bunlar gelmiş… Bunun dışında gelen yok YENİ Parti’ye. AK Parti’nin kurulduğundaki gibi büyük bir kopuş yok yani. Öyle bir hava yaratmadı yani. Çünkü AK Parti geldiğinde sol-sağa her kesimden isimler gelmişti. Şimdi aynı şeyi Özgür özel anamaz kılmak için abdest alırken videosu yayınlanmış. Bunlarla biraz yapay oluyor…"

CHP fabrika ayarlarına döner mi?

CHP’nin gelecekteki kurultay sürecine ve genel başkan değişimine ilişkin öngörülerini sıralayan Çölmekçi, parti içi dinamikler hakkında "Bence döner çünkü Kılıçdaroğlu çok yıpranmış bir isim. Yıpranan bir isimle yola devam edilmez. Kongresini yapacak ve yeni bir genel başkan seçilecek ve bu yeni başkan da kitleleri arkasından sürükleyecek bir isim olursa eğer iyi bir çıkış yakalar. İşte o zaman YENİ Parti’nin esamesi okunmaz. YENİ Parti’den de CHP’ye dönüşler başlar." dedi.

"Hain diyenler dışındakiler geri döner"

Gelecekte yaşanabilecek olası barış ve geri dönüş sürecinin sınırlarına da değinen Çölmekçi sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama tabi bu Kılıçdaroğlu’na hain diyenler var ya onlar dönemez. Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan gidince bir barış süreci başlar. Bu hain diyenler dışındakiler de CHP’ye döner."