Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan Gündem Masası programına konuk olan usta gazeteci Hasan Çölmekçi, yine gündeme damgasını vuracak açıklamalarda bulundu. CHP'den 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı olan ve Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem genel sekreterliğini yapan Buğra Gökçe hakkında ikinci bombayı bu yayında patlatan gazeteci Çölmekçi, “Tutuklu Buğra Gökçe, “Madem beni büyükşehir belediye başkan adayı yapmadınız en azından Kemalpaşa’da benim adayım Mehmet Türkmen olsun” demiş. Hatta Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de özellikle birisine ‘Beni o aday yaptırdı’ diye söylemiş” diyerek dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

Bir önceki yayında açıklamıştı

Gündem Masası’nın önceki yayınında İzmir medyasında İmamoğlu yapılanmasının olduğunu ileri süren duayen gazeteci Hasan Çölmekçi, CHP'den 2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı olan ve Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem genel sekreterliğini yapan Buğra Gökçe ile ilgili de gündem olacak bir 'gazete alma' olayını da anlatmış; “Tutuklanmadan önce onun İzmir’de yakalandığı ve çantasının içinde de 50 milyon lira ile gazete almaya geldiği duyumlarını aldım. Ben bunu satılacak olan gazeteden bizzat duydum” demişti.

“Yayından sonra beni aramaya başladılar…”

“Geçen hafta da Buğra Gökçe ile ilgili önemli iddiamız oldu. Ondan sonra insanlar beni aramaya başladı” sözleriyle bu hafta merak edilen konuyla ilgili detayları da paylaşan Çölmekçi, “Biri bana dedi ki ‘Ağabey 50 milyonu çantaya nasıl sığdırdı?’ Çantayla geldi dediysek bu 50 milyonla gelmiş diye söylenen bir laf. Bu dolar da olabilir. Biz lafın nereye gittiğine bakmadan olayların aslına bakmadan küçük şeylere takılıyoruz. Burada olay paranın çantaya sığıp sığmaması değil miktarı” diye konuştu.