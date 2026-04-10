İstanbul’da Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. 7 Nisan’da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktan tutuklama ve adli kontrol talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadeleri alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

Savcılık, 10 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını isteyerek dosyayı sulh ceza hakimliğine sevk etti. Bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma genişliyor: Yeni gözaltılar var

Devam eden soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan bu kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyon 30 adrese eş zamanlı düzenlenmişti

Soruşturmanın, belediyedeki yapı ve iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin rüşvet iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. 7 Nisan’da İstanbul ve Yalova’da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, aralarında üst düzey belediye yöneticilerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Kritik isimler hakimlikte

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler tutuklama talebiyle, bazıları ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sürecin yargı aşaması devam ederken, dosyada yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Gözler hakimlik kararında

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada, hakimliğin vereceği karar merakla bekleniyor. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve yeni isimlerin dosyaya dahil olabileceği değerlendiriliyor.

