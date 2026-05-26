Son Mühür- Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı kapsamında eski Parti Meclisi'ni göreve davet talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının, eski Parti Meclisi’nin yeniden göreve başlaması için Ankara 3.İcra Dairesi'ne sunduğu dilekçenin kabul edildiği öğrenildi.

4-5 Kasım 2023 kurultayı ve sonrasında gerçekleştirilen kurultayların iptal edildiği tabloda, Genel Başkan olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Temmuz 2020 tarihindeki kurultayda seçilen Parti Meclisi üyeleriyle birlikte çalışacak.



İzmir'den kimler var?



2020 kurultayında İzmir'den PM'ye girmeye haz kazanan isimler,

Rıfat Nalbantoğlu,

Devrim Barış Çelik,

Ednan Arslan,

ve Selin Sayek Böke olmuştu.

PM'nin yedek listesinde yer alan Mehmet Ali Çelebi yoluna AK Parti saflarında, Hakkı Akalın ise Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde devam edebilmek için CHP'den kopmuştu.



PM 1 Haziran'da toplanacak...



CHP Genel Merkezi'ni olaylı bir şekilde tahliye ettiren Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta 31 aylık aytılığın ardından koltuğuna dönüş yapacak.

Bayramlaşma adı altında mitingle gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu'nu Haziran ayında zorlu bir mesai bekliyor.

1 Haziran'da 2020 kurultayı sonrası göreve gelen PM üyeleriyle buluşacak olan Kılıçdaroğlu, aynı gün akşam saatlerinde de İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın da yer alacağı Yüksek Disiplin Kurulu'nu bir araya getirecek.

Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde birlikte görev yapacağı A Takımı için PM içinden seçeceği ekip merakla bekleniyor.

Örgütler Müslim Sarı'ya mı emanet edilecek?



Kulislere yansıyan bilgilere göre Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın Müslim Sarı olması bekleniyor.

İzmir'i temsil eden isimlerden Ednan Arslan ve Selin Sayek Böke'nin Özgür Özel kanadında yer alması nedeniyle şansı olmadığına dikkat çekilirken, Kılıçdaroğlu'nun son döneminde Genel Başkan Yardımcısı olan Devrim Barış Çelik'in A Takım içinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde veri girişi konusunda yaşanan aksaklıklarında ardından CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirilmişti.

