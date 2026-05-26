Son Mühür- Ankara’da siyaset gündemine bomba gibi düşen CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin sessizliğini bozan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonun arkasındaki perde arkasını araladı.

Bakan Çiftçi, adliyenin verdiği tahliye kararının ardından ana muhalefet yönetimiyle son saniyeye kadar temas halinde olduklarını açıkladı.

"Kendi aralarında çözsünler diye zaman tanıdık"

Bakanlığın süreci başından beri büyük bir titizlikle takip ettiğini belirten Çiftçi, CHP içindeki kavgalı taraflara bizzat esneklik gösterdiklerini söyledi. Genel merkezin polis zoruyla değil, tarafların kendi rızasıyla boşaltılması için gün sayıldı.

Sürecin her aşamasında adli ve idari makamların ortaklaşa hareket ettiğini dile getiren Bakan Çiftçi, tamamen hukuk devleti sınırları içinde kaldıklarının altını çizdi. CHP idarecilerinin de bu diyalog trafiğinden başından beri haberdar olduğunu sözlerine ekledi.

"Mahkeme kararını CHP yönetiminin talebiyle uyguladık"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunda tartışma yaratan polis müdahalesinin perde arkasındaki en kritik detayı ise şu sözlerle paylaştı:

"CHP içindeki davalı ve davacı taraflar maalesef kendi aralarında bir uzlaşı sağlayamadı. Sonunda mahkeme kararını, yine CHP yönetiminin kendi yazılı ve resmi talebi doğrultusunda, güvenlik birimlerimiz vasıtasıyla uygulamak durumunda kaldık."

Siyasi arenada taşları yerinden oynatacak bu açıklamanın ardından, gözler şimdi CHP Genel Merkezi'nden ve parti içi muhalefetten gelecek hamlelere çevrildi.

