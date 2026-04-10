ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan kritik görüşmeler öncesinde Tahran’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, müzakere süreci başlamadan önce belirlenen şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“İki temel şart henüz yerine getirilmedi”

Galibaf, yaptığı açıklamada taraflar arasında daha önce mutabakata varılan bazı başlıkların hayata geçirilmediğini belirtti. Özellikle Lübnan’da ateşkesin sağlanması ve İran’a ait bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması konularının öncelikli olduğunu ifade eden Galibaf, bu iki başlık çözülmeden müzakerelerin başlamasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Lübnan’daki ateşkes tartışması süreci kilitledi

ABD ile İran arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda sağlanan geçici ateşkesin ardından gözler İslamabad’daki görüşmelere çevrilmişti. Ancak ateşkesin kapsamına ilişkin yaşanan görüş ayrılıkları süreci belirsizliğe sürükledi.

İran yönetimi, anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını savunurken, bölgedeki saldırıların devam etmesini ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor. Buna karşın İsrail tarafı, Lübnan’ın ateşkes kapsamında olmadığını öne sürüyor.

Bloke varlıklar pazarlığın merkezinde

Tahran’ın öncelik verdiği bir diğer başlık ise İran’a ait yurt dışındaki finansal varlıkların serbest bırakılması. İran yönetimi, bu konunun müzakereler öncesinde çözüme kavuşmasını şart koşarak, ekonomik başlıkların diplomatik süreçte belirleyici rol oynadığını ortaya koydu.

“Şartlar yerine getirilmezse müzakerelerin anlamı yok”

İran tarafı, anlaşma maddelerinin eksiksiz uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle Lübnan’da ateşkes sağlanmadan yapılacak görüşmelerin işlevsiz olacağı uyarısında bulundu. Açıklamalar, taraflar arasındaki güven sorununun sürdüğüne işaret etti.

Gözler İslamabad’daki kritik görüşmede

Bölgesel gerilimlerin gölgesinde gerçekleşmesi beklenen ABD-İran görüşmeleri, Orta Doğu’daki dengeler açısından kritik önem taşıyor. Ancak İran’ın şartlı yaklaşımı, sürecin başlamadan önce yeni bir diplomatik krizle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

