Son Mühür- Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin mutlak butlan kararını duyurmasından sadece 24 saat önce, Kemal Kılıçdaroğlu altı aylık suskunluğunu bozarak büyük ses getiren açıklamasını yapmıştı.

Özgür Özel ve kurmaylarına yönelik ''Arınma'' çağrısının hemen ertesinde mahkemenin mutlak butlan kararını açıklaması, siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu bu kararı daha önce öğrenmiş olabilir mi? sorusunu da beraberinde getirdi.

Mutlak butlan onlar için de sürpriz...



Ancak, Antalyalı gazeteci Ali Taş'ın iddiası, en azından öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararından haberi olmadığını gösterdi.

Taş, normal programın devam etmesi durumunda bu hafta sonu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eşiyle birlikte tatil planları yaptığını öne sürdü.



Bir haftalığına yer ayrılmıştı...



''Normal koşullarda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta sonu, bir haftalığına Antalya'da Calista Otel'de olması bekleniyordu.

Hatta, geçirmiş olduğu ağır rahatsızlığı atlatan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu için bir geçmiş olsun çiçeği bile hazırlanmıştı'' diyen Ali Taş,

''Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili Mutlak Butlan kararı alınca program lptal edildi ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da kaldı'' bilgisini paylaştı.

Antalya Belek'in en gözde tatil merkezlerinden biri olan Calista Otel'de önümüzdeki hafta her şey dahil bir villanın bedeli 750 bin lirayı buluyor.

