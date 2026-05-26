Son Mühür - Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetim yapılanması için çalışmalara başladığı öne sürüldü. Ankara 3. Genel İcra Dairesi’nin ise kurultayın iptaline ilişkin karar sonrası göreve iade edilen CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine resmi tebligat yapılması talebini kabul ettiği öğrenildi.

Onur Yusuf Üregen’in avukatı tarafından Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü’ne sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Dosya kapsamında tedbiren göreve iade ve listeleri CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen CHP Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasını ve tebligatlarını elden icra müdürlüğüne müracaat ederek tebellüğ etmelerine, bu şekilde tebellüğ etmeyenlerle ilgili daha sonra talebimiz üzerine tebligat çıkarılmasına karar verilmesini talep ederim."

Maaşlar ödenecek mi?

CHP çalışanlarının maaşları ile bayram ikramiyelerinin ödeneceği, hiçbir personelin mağdur edilmeyeceği açıklandı. Kamuoyunda yer alan “CHP’de maaş ödemeleri durduruldu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez ise yaptığı açıklamada, “Partideki işleyişte herhangi bir sorun bulunmuyor. Tüm çalışanların maaş ödemeleri için talimat verildi” ifadelerini kullandı.

PM toplantısı ne zaman?

Kemal Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesinin CHP kurultayına ilişkin kararının ardından ilk Parti Meclisi toplantısını 1 Haziran’da gerçekleştirecek. Aynı gün partinin Yüksek Disiplin Kurulu’nun da toplanacağı öğrenildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kurultay sonrası partinin en yetkili organı konumundaki Parti Meclisi’nin 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda PM üyeleri arasından Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin belirleneceği ve Kılıçdaroğlu’nun ekibindeki görev dağılımının netleşeceği ifade edildi.

Mahkeme kararı doğrultusunda, CHP’nin 25-26 Temmuz 2020 tarihlerindeki 37. Olağan Kurultayı sonrası oluşan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri yeniden görevlerine döndü. Ancak Kılıçdaroğlu’nun son dönem PM kadrosunda yer alan bazı isimlerin çeşitli nedenlerle yeni süreçte görev alamayacağı belirtildi.

Daha önce listede bulunan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer’in belediye başkanı olmaları nedeniyle 60 kişilik PM’de yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca’nın TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in ise CHP Grup Başkanvekilliği görevleri nedeniyle PM’de yer alamayacağı belirtildi. Ayrıca Eren Erdem’in partiden ayrılması, eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın ise hayatını kaybetmesi nedeniyle listede bulunmayacağı ifade edildi.

Parti tüzüğü gereği boşalan koltukların, yedek üyelerin aldıkları oy oranına göre doldurulacağı öğrenildi. Daha önce PM yedek listesinde yer alan ancak CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’nin ise yedek üyeler arasında değerlendirilmeyeceği belirtildi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultay sonrası şekillenen Parti Meclisi listesinde şu isimler bulunuyordu:

1- Faik Öztrak (982)

2- Bülent Kuşoğlu (862)

3- Ali Öztunç (855)

4- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848)

5- Oğuz Kaan Salıcı (844)

6- Onursal Adıgüzel (836)

7- Umut Akdoğan (830)

8- Deniz Demir (825)

9- Gürsel Erol (824)

10- Erdoğan Toprak (819)

11- Selin Sayek Böke (794 - K)

12- Veli Ağbaba (791)

13- Ahmet Akın (791)

14- Hakkı Suha Okay (762)

15- Ednan Arslan (743)

16- Gamze Akkuş İlgezdi (729 - K)

17- Zeynel Emre (723)

18- Murat Emir (720)

19- Tekin Bingöl (716)

20- Ulaş Karasu (688)

21- Gamze Taşcıer (681 - K)

22- Gökan Zeybek (679)

23- Bülent Tezcan (676)

24- Orhan Sarıbal (675)

25- Seyit Torun (673)

26- Tahsin Tarhan (671)

27- Özgür Karabat (668)

28- Nurhayat Altaca Kayışoğlu (666 - K)

29- Gaye Usluer (661 - K)

30- Muharrem Erkek (642)

31- Gökhan Günaydın (641)

32- Eren Erdem (637)

33- Hasan Baltacı (623)

34- Devrim Barış Çelik (612)

35- Gülizar Biçer Karaca (606 - K)

36- Nevaf Bilek (595)

37- Müslim Sarı (592)

38- Ali Mahir Başarır (576)

39- Aysu Bankoğlu (542 - K)

40- Yaşar Seyman (528 - K)

41- Candan Yüceer (520 - K)

42- Aylin Nazlıaka (515 - K)

43- Pınar Uzun (476 - K)

44- Ayça Taşkent (431 - K)

45- Sevgi Kılıç (365 - K)

46- Erbil Aydınlık (355 - K)

47- Gökçe Gökçen (354 - K)

48- Ahmet Hakan Uyanık (349 - G)

49- Neslihan Hancıoğlu (336 - K)

50- Semra Dinçer (295 - K)

51- Gizem Özcan (293 - K)

52- Hasan Efe Uyar (293 - G)