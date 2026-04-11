İstanbul’da Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında kritik gelişmeler yaşandı. Yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9’u tutuklandı.

30 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Yalova’da 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Ruhsat süreçlerinde “renk kodlu” sistem iddiası

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, yapı ruhsatı süreçlerinde yetkisi bulunmayan kişilerin sürece müdahil olduğu belirlendi. İddiaya göre, ada ve parsel bazlı hazırlanan Excel listelerinde renk kodları kullanılarak karar mekanizması oluşturuldu.

Bu sistemde; mavi renk işlemin sürdüğünü, kırmızı anlaşma sağlanamadığını, yeşil henüz görüşme yapılmadığını, turuncu ise görüşme gerçekleştiğini ifade ediyordu. Bu kodlamaya göre ruhsat süreçlerinin yönlendirildiği öne sürüldü.

Kritik kararlar toplantılarda alındı iddiası

Soruşturmada, iskan ruhsatlarına ilişkin kararların resmi birimlerin dışında, Kent AŞ Genel Müdürü N.A.’nın başkanlığında yapılan toplantılarda alındığı iddia edildi. Bu toplantılara Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de katıldığı tespit edildi.

Ayrıca belediye binasında Kent AŞ yöneticisine tahsis edilen bir odada “başkan yardımcısı” unvanının kullanıldığı da incelemeye alındı.

4,5 milyon lira ve dijital materyallere el konuldu

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, bir valiz içerisinde 4 milyon 500 bin lira nakit para ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve soğuk cüzdanın da delil olarak incelendiği belirtildi.

9 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Filiz Deveci’nin de bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma genişliyor

Soruşturma kapsamında iki iş insanının daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22’ye yükseldi. Yetkililer, dosyada yeni gelişmelerin yaşanabileceğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti.

Kamuoyunun gözü süreçte

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla takip ediliyor. Yetkililer, tüm iddiaların detaylı şekilde incelendiğini vurguluyor.

