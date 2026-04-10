Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik son hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının hızla yükseldiğini açıkladı. 8 Nisan’da düzenlenen yoğun saldırılarda ölü sayısının 357’ye ulaştığı bildirildi.

Enkaz altında kalanlar nedeniyle bilanço artabilir

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, devam eden arama-kurtarma çalışmaları nedeniyle can kaybının henüz kesinleşmediği vurgulandı. Açıklamada, “Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunabileceği değerlendiriliyor. Kimlik tespitleri ve DNA analizleri zaman alacaktır” ifadelerine yer verildi.

Toplam can kaybı 1.953’e yükseldi

Yetkililer, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart’tan bu yana toplam can kaybının 1.953’e ulaştığını açıkladı. Aynı dönemde yaralananların sayısının ise 6.303’e yükseldiği bildirildi.

Saldırılar geniş bir alana yayıldı

İsrail’in son dönemde Lübnan’ın farklı bölgelerine yönelik yoğun hava operasyonları gerçekleştirdiği belirtiliyor. Özellikle son saldırılarda çok sayıda hedefin kısa sürede vurulduğu ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiği ifade ediliyor.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede tansiyon yükselirken, Lübnan hattında da çatışmaların şiddeti arttı. İsrail, 2 Mart’tan itibaren Hizbullah kaynaklı saldırıları gerekçe göstererek Lübnan’a yönelik operasyonlarını genişletti.

Ateşkes tartışmaları yeniden gündemde

İran ile varılan hassas ateşkesin ardından düzenlenen son saldırılar, bölgedeki dengeleri yeniden sarstı. Tahran yönetimi, Lübnan’a yönelik saldırıların sürmesi halinde ateşkes kararını gözden geçirebileceği mesajını verdi.

Uluslararası endişe büyüyor

Artan sivil kayıplar ve yıkım, uluslararası toplumda endişeyi artırırken, bölgede kalıcı bir ateşkes sağlanması yönündeki çağrılar da yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, mevcut tablonun daha geniş çaplı bir krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.