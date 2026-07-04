Uşakspor Anonim Şirketi'nde yönetim değişikliği Ticaret Sicili’ne tescil edildi. Şeyda Akyıldız da Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı kulüpte, 17 Haziran 2029’a kadar yönetim kurulu başkanı ve tek yetkili oldu.

Yönetimde Şeyda Akyıldız dönemi

Aynı kararla Akyıldız, yönetim kurulu başkanı ve şirketi münferiden temsil ve imzaya yetkili isim olarak tescillendi. Gerçekleşen devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesindeki kulüp bilgileri de güncellendi. Böylece Uşakspor’da hem Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında hem de Ticaret Sicili kayıtlarında yeni yönetim resmen kesinleşmiş oldu.

Kadroda belirsizlik sürüyor

Yeni sezon öncesi yönetimini amatöre düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da sahibi Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı Uşakspor'da teknik heyet ve kadrodaki belirsizlik ise devam ediyor.

Kaleci Mert Can takımdan ayrıldı

Ekipte kaleci Mert Can da sözleşmesini haklı nedenle feshederek takımdan ayrıldığını duyurdu. Geçen sezon başında Karaman Futbol Kulübü'nden transfer edilerek 27 maçta kaleyi koruyan 24 yaşındaki eldiven sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takıma veda etti. Mert Can'ın Ahmet Çoruhlu'yla İzmir'de görüşüp ardından kendisine dönüş yapılmayınca ayrılık kararı aldığı öğrenildi.