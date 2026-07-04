Siyah-beyazlı kulübün borcunun, 31 Mayıs 2025'e göre yaklaşık yüzde 38 arttığı belirtilirken, divan kurulunda son dokuz aylık mali durum üyelerle paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda siyah-beyazlı kulübün güncel borcu açıklandı. Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kulübün 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu bildirildi.

“Mali tablo üyelerle paylaşıldı”

Divan kurulu toplantısında Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 tarihleri arasındaki dokuz aylık mali tablo hakkında divan kurulu üyelerine bilgi verdi. Şentürk, kulübün mali durumu ve borç kalemlerine ilişkin değerlendirmelerini toplantıda paylaştı. Özgür Şentürk, 31 Mayıs 2025 tarihinde yaklaşık 18 milyar lira seviyesinde bulunan kulüp borcunun, 28 Şubat 2026 itibarıyla yaklaşık yüzde 38 artış göstererek 26 milyar lirayı aştığını açıkladı. Şentürk, kulübün net borcunun 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğunu ifade etti. Beşiktaş Kulübü'nün borcu, son olarak 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olarak açıklanmıştı. 2026 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda paylaşılan mali tabloyla birlikte kulübün güncel borç rakamı da kamuoyuna duyuruldu.