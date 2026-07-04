Son Mühür/Hüseyin Demir 27 Haziran tarihinde düzenlenen organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün sporcuları U14 ve U10 yaş kategorilerinde takım halinde il şampiyonu olurken, U13 yaş kategorisinde il ikincisi, U12 ve U11 yaş kategorilerinde ise il üçüncüsü oldu. İzmirli sporcular turnuvaya damga vurdu. Yarışma bittikten sonra sporcular, antrenörler ve veliler büyük coşku, sevinç yaşadı. Sporcular organizasyonu 2 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplam 5 kupa ve 25 madalya ile tamamladı. Şampiyonada dereceye giren İzmirli sporcular gösterdikleri başarılı performansla 22-24 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek inikler Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hüseyin Demir