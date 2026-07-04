Çayırbaşı Stadı önünden başlayıp Sarıyer sahil hattı boyunca devam edecek maraton öncesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Organizasyonun hazırlık sürecine ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, etkinliğin uluslararası katılımıyla dikkat çektiğini belirtti. Organizasyon öncesi temsilciler önemli açıklamalarda bulunurken sağlıklı ve hareketli yaşam için mesajlar verildi. Işıklı gece maratonunun ilk kez düzenlenmesi kentte büyük heyecan yarattı.

“32 ülkeden sporcu”

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek ışıklı gece maratonu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde düzenlenecek. 32 ülkeden 370 sporcunun katılım sağlayacağı organizasyon öncesinde Büyükdere Su Sporları Merkezi'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Oryantiring Akademi Kurucusu Abdullah Özdemir, Nişantaşı Üniversitesi BESYO Müdürü Prof. Dr. Umut Başoğlu, akademi yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Organizasyon, Çayırbaşı Stadı önünden başlayarak Sarıyer sahil hattı boyunca gerçekleştirilecek.

“8 yıllık proje”

Organizasyonun uzun yıllardır hazırlıkları sürdürülen bir proje olduğunu belirten Oryantiring Akademi Kurucusu Abdullah Özdemir, farklı kıtalardan sporcuların İstanbul'da buluşacağını ifade etti. Özdemir, "8 yıllık bir proje, 4 yıl önce resmi başvuruları başladı. Çok uzun süredir hazırlanıyoruz. Çok gururluyuz, şimdiden 32 ülkeye varabildik. Bu 32 ülkeden katılımcılarda çok yakından değil, kıtalararası ülkeler. Bu bakımdan da çok büyük bir gurur içerisindeyiz. Japonya, Güney Kore, Kolombiya, Namibya, Amerika, Brezilya gibi ülkelerden katılımcılar var. İnanıyoruz ki onların her biri burayı çok beğenecek. Yanlarında daha fazla insan getirecek şekilde sonraki yıllarda katılacak. Bütün Sarıyer halkına ve belediyemizin çalışanlarına çok teşekkür ederim" dedi.

“Hareket alışkanlığını geliştirmek istiyoruz”

Nişantaşı Üniversitesi BESYO Müdürü Prof. Dr. Umut Başoğlu, organizasyonun temel hedeflerinden birinin toplumda hareket alışkanlığını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Başoğlu, "Buradaki amacımız insanların sadece belirli bir derecede koşup madalya alması değil, bu işin katılımcısı olması. Katılarak kendi sağlıklarına, bulundukları çevreye, kendi halkına örnek olabilmesi. Bulunduğumuz çevredeki çocukların başta olmak üzere insanların hareket edebilme alışkanlıkların geliştirilmesi. Spor demek istemiyorum, hareket alışkanlığını geliştirmek demek istiyorum. Çünkü spor bir yarışmayı ve bir rekabeti ön plana çıkarıyor. Şu an bir yarışmanın içerisindeyiz ama bu yarışma bütün insanların hareket etmesini sağlayacak bir öncü yarışma olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“İlk kez düzenlenmesi ayrı bir sorumluluk”

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, organizasyonun Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olmasının önemli bir sorumluluk taşıdığını belirterek gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti. Aksu, "Çok heyecanlıyız. İlk defa olmasının getirdiği bazı sorumluluklar da var. Yaşanmış deneyimler yok. Hepsini biz deneyimleyeceğiz. Sorun çıkmaması için gerek valiliğimiz gerek emniyet ekiplerimiz çok ciddi güvenlik önlemi aldılar. Yine de tereddüt ediyoruz. 32 ülkeden 350’nin üzerinde sporcuyu ağırlayacağız. Yani Sarıyer’i tercih etmeleri çok anlamlı. Sarıyer spor ve dinlenme anlamıyla İstanbul’un en önemli ilçelerinden birisi. Arkadaşlarımız burayı tercih etmişler. Gerek Oryantiring Akademi olsun Türkiye Atletizm Federasyonu olsun ve Nişantaşı Üniversitesi kurumlarımız Sarıyer’de yapmak istemişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“Ülkemizde ilk kez gece maratonu düzenlenecek”

Maratonda koşucu olarak yer alacak Emir Kaan Aydın, organizasyonun Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olmasının önemine dikkat çekti. Aydın, "Ülkemizde ilk defa gece maratonu düzenlenecek. Bu maratonun Sarıyer’de olması bize ayrı bir keyif veriyor. Ben doğma büyüme Sarıyerliyim. 32 ülkeden katılımcılar gelecek. Ülke temsili için çok güzel olacak. Sarıyer Boğazı’nda olacak. Arkadaşları çok tatmin edecek bir manzarayla karşılaşacaklar" şeklinde konuştu.