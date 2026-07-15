Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda, yaklaşık 4 dört dönemdir başkanlık görevini başarıyla yürüten Ender Yorgancılar’ın Ekim ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklaması üzerine EBSO’da tablonun netleştiği ve iki adaylı bir yarışın kapıda olduğu öğrenildi.

Çift adaylı yarış kapıda

EBSO’nun 2009’dan beri kesintisiz başkanlık görevini yürüten Ender Yorgancılar’ın, Haziran ayında gerçekleşen olağan meclis toplantısında aday olmayacağını, ‘Hem ülkemi hem kentimi görev yaptığım süre zarfında her yerde en üst düzeyde temsil etmeye gayret ettim. Bugün bendeki emanetin alnımın akıyla devretmeye başladığım bir meclis toplantısındayım’ cümleleriyle kamuoyuna açıklaması üzerine önce Yorgancılar’ın yakın çalışma arkadaşlarından EBSO Başkanvekili Hakan Ürün, ardından geçmiş dönemlerde de Yorgancılar’ın karşısına rakip olan çıkan EBSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağları adaylıklarını ardı ardına açıklayarak, Ekim ayında gerçekleşecek genel kurulun çift adaylı bir yarışa sahne olacağının sinyalini verdi.

Ürün ve Karabağlı karşı karşıya

Yorgancılar’ın aday olmama kararının ardından ilk adaylık açıklamasını kamuoyuna duyuran ve gelecek günlerde konuyla ilgili bir basın toplantısı da yapacağını vurgulayan EBSO Başkanvekili ve Ekim ayında yapılacak genel kurulda aday olacak Hakan Ürün, “EBSO’nun güçlü mirasını koruyarak geleceği birlikte inşa edeceğiz.

Amacımız, üyelerimizin beklentilerine daha güçlü karşılık veren, değişen dünya koşullarına uyum sağlayan ve İzmir sanayisinin rekabet gücünü artıran bir yönetim anlayışı ortaya koymak” derken, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla aday olacağını duyuran İzmir iş dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Mustafa Karabağlı ise adaylığını sözlerle duyurdu:

“Üyeleriyle sürekli iletişim içinde olan, sorunları yerinde dinleyen, çözümü birlikte üreten ve her kararında ortak aklı esas alan bir EBSO anlayışını hâkim kılacağız. Bölgemiz sanayisinin köklü mirasını 'Yeni Nesil Sanayicilik' vizyonuyla geleceğe taşımak, üyelerimiz için daha fazla değer üretmek ve EBSO'yu yarının dünyasına hazırlamak için bu sorumluluğu üstlenmeye hazırız”

Gözler Hisarcıklıoğlu’nun İzmir ziyaretinde

Öte yandan, Perşembe günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’unun İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşecek olan EBSO Hizmet Binası’nın açılış törenine katılması iş dünyası tarafından yakından takip edilirken, Başkan Hisarcıklıoğlu’nun ise çift adaylı yarışta kime destek vereceğinin merak konusu olduğu öğrenildi.